«Happy Epiphany»: Το μήνυμα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τα Θεοφάνια

To δικό της μήνυμα για τον εορτασμό των Θεοφανίων έστειλε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μέσω ανάρτησης της στο X, σημειώνοντας πως η σημερινή ημέρα «μας προσφέρει χρόνο για πνευματική περισυλλογή και ενισχύει την ελπίδα για το νέο έτος».
«Εύχομαι τα καλύτερα στους φίλους, συνεργάτες και συναδέλφους μου στην Ελλάδα που γιορτάζουν τα Θεοφάνια- μια ημέρα που μας προσφέρει χρόνο για πνευματική περισυλλογή και ενισχύει την ελπίδα για το νέο έτος», αναφέρει αρχικά η πρέσβης.
«Ο Αγιασμός των Υδάτων που εορτάζεται σήμερα σε όλη την Ελλάδα μας θυμίζει τη διαχρονική δύναμη της πίστης και τη δύναμη της παράδοσης που μας ενώνει», προσθέτει.
