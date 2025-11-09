Χαρδαλιάς: «Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας δεν είναι απλά ένα δρομικό event, είναι ένα εθνικό στοίχημα»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, βρέθηκε το πρωί στην Ιστορική Αφετηρία στον Μαραθώνα, όπου σήμανε την έναρξη της κλασικής διαδρομής του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας ως αφέτης, μαζί με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, τον Δήμαρχο Μαραθώνα Στέργιο Τσίρκα και την Πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα.

«Είμαστε αυτονόητα αρωγοί της πιο ιστορικής δρομικής διοργάνωσης, που γεννήθηκε στη γη της Αττικής και μεταδίδει υψηλές, πανανθρώπινες αξίες σε κάθε γωνιά του πλανήτη», ήταν τα λόγια του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος παραβρέθηκε στην έναρξη και την απονομή μεταλλίων του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, που συνδιοργανώθηκε και από την Περιφέρεια Αττικής.

«Η Περιφέρεια Αττικής δεν κάνει τίποτα περισσότερο από το να είναι στο πλευρό των διοργανωτών του Αυθεντικού Μαραθωνίου, κάνοντας το αυτονόητο για κάτι που δεν είναι απλά ένα δρομικό event, αλλά ένα εθνικό στοίχημα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε:

«Η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής δεν περιορίζεται μόνο στη συμμετοχή σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Εμπνεόμαστε από το όραμα και το πάθος των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από αυτό, εγκολπώνοντας τα υψηλά ιδανικά του στον καθημερινό αγώνα μας. Είναι εξαιρετική η δουλειά που γίνεται από την Πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ και όλη την ομάδα της - κι αν υπάρχει ένα στοίχημα που θα πρέπει να κερδίσουμε, είναι το πώς το μήνυμα από αυτό το μοναδικό γεγονός θα ταξιδέψει παγκόσμια.

Στόχος μας στην Περιφέρεια Αττικής είναι να δημιουργήσουμε σύγχρονες υποδομές, σε άμεση συνεργασία με την Πολιτεία, ώστε ο Αυθεντικός Μαραθώνιος να μπορέσει να εκτοξευτεί και να βρει τη θέση που του αξίζει στα παγκόσμια αθλητικά δρώμενα».

Από πλευράς της, η κυρία Σακοράφα ευχαρίστησε τον κ. Χαρδαλιά για την σταθερή αρωγή της Περιφέρειας Αττικής στο έργο του ΣΕΓΑΣ, υπογραμμίζοντας την αγαστή συνεργασία για τη βελτίωση της διαδρομής, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στα σύγχρονα διεθνή πρότυπα.

Αμέσως μετά, ο Περιφερειάρχης μετέβη στο Παναθηναϊκό Στάδιο, προκειμένου να υποδεχτεί τους δρομείς που τερμάτισαν πρώτοι στις διαδρομές του Μαραθωνίου, μαζί με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υφυπουργό Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη, τον Πρόεδρο της ΕΟΕ Iσίδωρο Κούβελο και την Πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα.

Ο κ. Χαρδαλιάς απένειμε το βραβείο στην αθλήτρια του Ν.Γ.Σ. «Ηρακλής» Σταματία Νούλα, την πρώτη γυναίκα δρομέα που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στο Καλλιμάρμαρο.

Τον Περιφερειάρχη συνόδευσαν οι Αντιπεριφερειάρχες Βόρειου Τομέα Μαργαρίτα Βάρσου, Ανατολικής Αττικής Δημήτρης Δαμάσκος και Πολιτικής Προστασίας Πολυχρόνης Μπαϊρακτάρης, ο εκπρόσωπος Τύπου της Περιφέρειας, υπεύθυνος για θέματα Επικοινωνίας, Κωνσταντίνος Ζώμπος, η Περιφερειακή Σύμβουλος Βίκυ Καβαλλάρη και η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Έλενα Ράπτη.

Στον φετινό, 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας σημειώθηκε νέο ρεκόρ συμμετοχών, με περισσότερους από 75.000 δρομείς από 120 χώρες του κόσμου, εκ των οποίων οι 24.000 στην Αυθεντική Διαδρομή των 42.195 μέτρων από τον Μαραθώνα στο Καλλιμάρμαρο.

Βράβευση της Περιφέρειας Αττικής με «Marathon Awards» στο πλαίσιο του «Authentic Talks»

Το βράδυ της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου, η Περιφέρεια Αττικής τιμήθηκε με το βραβείο «Marathon Awards», στο πλαίσιο του συνεδρίου «Authentic Talks» που πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από την έναρξη 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Το βραβείο παρέλαβε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Νίκος Χαρδαλιάς από τον Α’ Αντιπρόεδρο του ΣΕΓΑΣ και πρώην χρυσό ολυμπιονίκη Κώστα Κεντέρη.

Ο κ. Χαρδαλιάς κατά την παραλαβή του βραβείου ανέφερε πως «ως Περιφερειακή Αρχή δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε με συνέπεια κάθε πρωτοβουλία που προάγει τον αθλητισμό, την ευγενή άμιλλα και την ανθρώπινη υπέρβαση» και πρόσθεσε:

«Πιστεύουμε ακράδαντα πως η Αττική μας δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις υπόλοιπες μητροπόλεις που φιλοξενούν τους Major Μαραθωνίους του κόσμου. Με το ιστορικό της βάρος, τη μοναδικότητα της διαδρομής και τις διαρκώς βελτιούμενες υποδομές της, αποτελεί σημείο αναφοράς για το διεθνές δρομικό κίνημα. Βρισκόμαστε, άλλωστε, σε ανοιχτό και παραγωγικό διάλογο με όλους τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να χτίσουμε βήμα - βήμα μια κοινή προοπτική για το μέλλον του Μαραθωνίου της Αθήνας, του Μαραθωνίου που ενέπνευσε όλο τον κόσμο».

Το έργο της Περιφέρειας Αττικής στη διεξαγωγή του Μαραθωνίου εξήρε και η Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα, η οποία ευχαρίστησε θερμά για τη διαχρονική συμβολή του σε ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα που διεξάγονται σε ετήσια βάση στη χώρα μας.

Νωρίτερα ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς είχε πραγματοποιήσει επίσκεψη στην έκθεση ΟΠΑΠ MARATHON EXPO 2025 που διεξάγεται στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου. Ο Περιφερειάρχης Αττικής ξεναγήθηκε από τον Γενικό Διευθυντή της έκθεσης Βαγγέλη Χαραλάμπους και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με δεκάδες εκθέτες και επισκέπτες.

Τον Περιφερειάρχη συνόδευσαν οι Αντιπεριφερειάρχες Νοτίου Τομέα Τζίνα Αδαμοπούλου και Εθελοντισμού Ευγενία Μπαρμπαγιάννη – Αδαμοπούλου, η Εντεταλμένη Σύμβουλος για θέματα Ολυμπιακού Ιδεώδους και Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητισμού Βασιλική Μιλλούση, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Χρήστος Θεοδωρόπουλος, η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Έλενα Ράπτη, η Γενική Διευθύντρια της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Έφη Φιλιοπούλου και ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Γραφείου Περιφερειάρχη Δημήτρης Ταραζώνας.