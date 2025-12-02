Χάρης Δούκας: «Δεν θα πάω στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα»

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αποκάλυψε σήμερα μεταξύ αάλλων ότι δεν θα παρευρεθεί στην παρουσίαση βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, η οποία αναμένεται να λάβει χώρα αύριο 3 Δεκεμβρίου.

Μιλώντας στο Action24, δήλωσε: «Δεν θα πάω στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι κα αλλιώς έχουμε μια προγραμματισμένη πολύ ωραία εκδήλωση με νέους της Αθήνας από όλα τα λύκεια. Συζητάμε με τους νέους για να βελτιώνουμε μαζί τα προβλήματα τους και να τους ''β'άουμε στο παιχνίδι''», δήλωσε.

Σε ερώτηση για το αν θα πήγαινε αν δεν έπρεπε να παρευρεθεί στην εκδήωση απάντησε επίσης ότι δεν θα έδινε το «παρών». «Δεν θα πήγαινα γιατί δεν θέλω να δώσω διαφορετικό στίγμα. Κάνουμε μια προσπάθεια στο ΠΑΣΟΚ να είναι η δεσπόζουσα δύναμη στη μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη.

Πρέπει να υπάρχει διάλογος (με Αλέξη Τσίπρα) και ότι αυτός ο διάλογος είναι θεμέλιο για τη δημοκρατία γιατί δημιουργεί μια συνθήκη τέτοια ώστε το ΠΑΣΟΚ νασ μπορέσει να κάνει9 μια απεύθυνση συνολικά με όρους κυριαρχίας, με δεσπόζουσδα θέση για να ενώσουμε τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη», είπε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Αθηναίων.