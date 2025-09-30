Ο Χάρης Δούκας αναδείχθηκε ως ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες σύμφωνα με τη λίστα του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ: «Stanford’s “World’s Top 2% Scientists List».
Αξίζει να σημειωθεί ότι, η λίστα, που έγινε από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και την Elsevier (Ioannidis, 2024), αναδεικνύει το κορυφαίο 2% των επιστημόνων από όλο τον κόσμο, αποτυπώνοντας ποιοι επιστήμονες είχαν τη μεγαλύτερη επίδραση στους τομείς τους
Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση στο Facebook, αναφέρει: «Στις λίστες με το 2% των κορυφαίων επιστημόνων για έκτη συνεχόμενη χρονιά, μαζί με τόσους πολλούς λαμπρούς επιστήμονες στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Μια αντανάκλαση όχι προσωπικής ακαδημαϊκής αριστείας, αλλά της εκπληκτικής ομαδικής εργασίας που επιτελεί η επιστημονική μας μονάδα στο Decision Support Systems Laboratory EPU - NTUA.
Συγχαρητήρια σε όλους του Έλληνες ερευνητές της λίστας και των πρωτοποριακών προσπαθειών τους να διευρύνουν τα επιστημονικά τους όρια», ανέφερε.
- Το μήνυμα της Κοβέσι, η έμμεση επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη και η επιστροφή του Κυριαζίδη
- Λατινοπούλου για Πόθεν Έσχες: «Ζούσα στη γιαγιά μου, ένα πιάτο φαΐ έτρωγα - Ας πουν για τα οικονομικά του ΚΚΕ»
- Μπισμπίκης: «1.200 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 1 μήνα», λέει ο Υποδιευθυντής της Τροχαίας
- «Με έδιωξε από το γύρισμα»: Πέντε σκηνές από ελληνικές σειρές που παραλίγο να μη γυριστούν ποτέ λόγω γέλιων
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.