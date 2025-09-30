Μενού

Ο Χάρης Δούκας στο 2% των κορυφαίων επιστημόνων σύμφωνα με λίστα του Στάνφορντ - Η ανάρτηση του

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα αφού αναδείχθηκε ως ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες.

Ο Χάρης Δούκας
Ο δήμαρχος Αθηναίων | EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Ο Χάρης Δούκας αναδείχθηκε ως ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες σύμφωνα με τη λίστα του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ: «Stanford’s “World’s Top 2% Scientists List».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η λίστα, που έγινε από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και την Elsevier (Ioannidis, 2024), αναδεικνύει το κορυφαίο 2% των επιστημόνων από όλο τον κόσμο, αποτυπώνοντας ποιοι επιστήμονες είχαν τη μεγαλύτερη επίδραση στους τομείς τους

Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση στο Facebook, αναφέρει: «Στις λίστες με το 2% των κορυφαίων επιστημόνων για έκτη συνεχόμενη χρονιά, μαζί με τόσους πολλούς λαμπρούς επιστήμονες στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Μια αντανάκλαση όχι προσωπικής ακαδημαϊκής αριστείας, αλλά της εκπληκτικής ομαδικής εργασίας που επιτελεί η επιστημονική μας μονάδα στο Decision Support Systems Laboratory EPU - NTUA.

Συγχαρητήρια σε όλους του Έλληνες ερευνητές της λίστας και των πρωτοποριακών προσπαθειών τους να διευρύνουν τα επιστημονικά τους όρια», ανέφερε. 

 

