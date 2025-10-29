Μενού

Χάρης Θεοχάρης: «Γνωστοί-άγνωστοι επιτέθηκαν στο πολιτικό μου γραφείο, ενώ συνεργάτες μου βρίσκονταν μέσα»

Τι αναφέρει ο Χάρης Θεοχάρης σε ανάρτησή του για την επίθεση στο πολιτικό του γραφείο.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Χάρης Θεοχάρης, στη Βουλή | Eurokinissi
Ανάρτηση για την επίθεση με γκαζάκια στο πολιτικό του γραφείο στον Άγιο Δημήτριο πραγματοποίησε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης.

Στην ανάρτησή του αναφέρει: «Σήμερα, οργανωμένη ομάδα γνωστών-αγνώστων επιτέθηκε στο πολιτικό μου γραφείο στον Άγιο Δημήτριο, την ώρα που οι συνεργάτες μου βρίσκονταν μέσα.

Κανείς δεν τραυματίστηκε και αυτό είναι το μόνο παρήγορο στοιχείο μιας ενέργειας που δεν στρέφεται μόνο εναντίον προσώπων, αλλά εναντίον των θεσμών και της ίδιας της πολιτικής ζωής.

Η επίθεση αυτή είναι πράξη δειλίας, τυφλής βίας και ευθείας προσβολής στη Δημοκρατία. Η Δημοκρατία όμως δεν εκφοβίζεται, δεν τρομοκρατείται και δεν κάνει βήμα πίσω απέναντι σε όσους επιχειρούν να την πλήξουν.

Εμπιστευόμαστε τις Αρχές που ήδη διερευνούν το περιστατικό και αναμένουμε την πλήρη απόδοση ευθυνών. Με ψυχραιμία, ενότητα και αποφασιστικότητα συνεχίζουμε».

