Χαρίτσης: «Δύσκολη αλλά αναγκαία η αποχώρησή μας από τη Νέα Αριστερά»

Στις διεργασίες που εξελίσσονται στον προοδευτικό χώρο, στον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα και στην ανάγκη διαμόρφωσης ευρύτερων πολιτικών και κοινωνικών συμμαχιών, αναφέρθηκε ο Αλέξης Χαρίτσης που υπερασπίστηκε την δύσκολη αλλά αναγκαία, όπως την χαρακτήρισε, απόφαση για αποχώρηση από τη Νέα Αριστερά.

Μιλώντας το βράδυ της Τρίτης (2/6) στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές» του Action24, ο κ. Χαρίτσης περιέγραψε τη συναισθηματική φόρτιση που συνόδευσε την απόφαση αποχώρησης, τονίζοντας ότι η πολιτική δεν στερείται ανθρώπινης διάστασης.



«Ήταν μια δύσκολη απόφαση. Αναγκαία πολιτικά, αλλά αυτό δεν παύει να περικλείει συναισθήματα και δυσκολίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, οι λόγοι που οδήγησαν στην αποχώρηση αποτυπώνονται σε κείμενο το οποίο συνυπογράφουν 150 στελέχη, πρώην βουλευτές και μέλη κομματικών οργάνων. Σύμφωνα με τον ίδιο, το βασικό σημείο διαφωνίας αφορά τη στρατηγική κατεύθυνση που έχει επιλέξει η Νέα Αριστερά.

«Σεβόμαστε τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και τις απόψεις των συντρόφων μας. Ωστόσο, θεωρούμε ότι η πορεία που έχει επιλεγεί είναι αδιέξοδη και οδηγεί στην πολιτική περιθωριοποίηση», σημείωσε.

Επιπλέον, ο κ. Χαρίτσης, υποστήριξε ότι η χώρα βρίσκεται σε περίοδο έντονων πολιτικών και κοινωνικών ανακατατάξεων, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την Αριστερά και συνολικά τον προοδευτικό χώρο.



Όπως ανέφερε, όσοι αποχώρησαν θεωρούν καθήκον τους να συμμετάσχουν ενεργά στις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. «Θεωρούμε ευθύνη μας να δηλώσουμε παρόντες σε αυτές τις διεργασίες», τόνισε.



Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη συσπείρωσης των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, υπογραμμίζοντας ότι οι σημερινές πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες καθιστούν το αίτημα αυτό πιο επίκαιρο από ποτέ.

«Το ζήτημα της συσπείρωσης δυνάμεων και της ενότητας της Αριστεράς γίνεται πιο επιτακτικό από ποτέ. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε και θα συμβάλουμε στην προσπάθεια αυτή», δήλωσε.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι ολοένα και περισσότεροι πολίτες, ακόμη και εκτός των υφιστάμενων κομματικών σχηματισμών, αντιλαμβάνονται την ανάγκη ευρύτερων συγκλίσεων και συνεργασιών στη βάση ενός σαφούς πολιτικού σχεδίου που θα μπορεί να απευθυνθεί αποτελεσματικά στην κοινωνία.

Αναφερόμενος στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Χαρίτσης αναγνώρισε ότι η επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού έχει ήδη επηρεάσει τις ισορροπίες στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.



«Η επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία του νέου φορέα δημιούργησε μια κοινωνική δυναμική και τάραξε τα λιμνάζοντα νερά στον χώρο της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, η εξέλιξη αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία σημαντικό τμήμα του αριστερού και προοδευτικού κόσμου είχε απομακρυνθεί από την ενεργό πολιτική συμμετοχή.



Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε ότι η κοινωνική απήχηση του νέου εγχειρήματος δεν αρκεί από μόνη της για να οδηγήσει σε πολιτικές εξελίξεις. Όπως είπε, απαιτείται μεγαλύτερη προγραμματική σαφήνεια και ένα ολοκληρωμένο πολιτικό σχέδιο.



«Χρειάζεται μεγαλύτερη προγραμματική σαφήνεια και ένα πολιτικό σχέδιο που να μπορεί να οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή», τόνισε, εκφράζοντας παράλληλα επιφυλάξεις για τον τρόπο λειτουργίας του νέου φορέα μέχρι σήμερα.