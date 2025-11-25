Χαρίτσης για δίκη υποκλοπών: «Να δώσει εξηγήσεις ο μάρτυρας για τη στημένη κατάθεση στην Εξεταστική»

«Συναντήθηκα σήμερα, όπως είχα προαναγγείλει, με τον πρόεδρο της Βουλής, μετά την κατάθεση μάρτυρα στη δίκη για τις υποκλοπές, που ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ότι η κατάθεσή του στην τότε Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ήταν στημένη. Με ερωτήσεις και απαντήσεις που του είχαν δοθεί από πριν, από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας», δήλωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

«Και επισήμανα στον πρόεδρο ότι αυτή η εξέλιξη είναι μια εξέλιξη η οποία απαξιώνει και καταβαραθρώνει την αξία του κοινοβουλευτισμού. Και θα πρέπει, όπως προβλέπει και ο Κανονισμός της Βουλής, ο συγκεκριμένος μάρτυρας να κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να δώσει εξηγήσεις», είπε και πρόσθεσε:

«Επισήμανα επίσης στον πρόεδρο, μια εκκρεμότητα η οποία υπάρχει ήδη από τη Συνταγματική Νομοθεσία του 2019 και έχει να κάνει με τα δικαιώματα της μειοψηφίας, της αντιπολίτευσης δηλαδή, στις Εξεταστικές Επιτροπές. Οι Εξεταστικές Επιτροπές, οι οποίες δυστυχώς βλέπουμε, το βλέπουμε και το τελευταίο διάστημα, έχουν μετατραπεί σε παρωδία από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας».

Όπως ανέφερε ο Αλ. Χαρίτσης, ο πρόεδρος τον ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε «διαδικασία προετοιμασίας για την αναθεώρηση του Κανονισμού της Βουλής», ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι και «με τη δημοκρατική ευαισθησία που τον διακρίνει θα λάβει υπόψη του τις προτάσεις τις οποίες του κατέθεσε».

«Θα ζητήσω όμως και θα έρθω σε επικοινωνία για αυτό και με τους αρχηγούς των κομμάτων της δημοκρατικής προοδευτικής αντιπολίτευσης ώστε να έρθουμε σε μια συνεννόηση για αυτό το μείζον θεσμικό ζήτημα. Είναι υποχρέωσή μας να δημιουργήσουμε, να προστατεύσουμε τα αντίβαρα, τα θεσμικά αντίβαρα απέναντι στην ασυδοσία, απέναντι σε κάθε προσπάθεια διάλυσης κάθε έννοιας θεσμικής ομαλότητας», συνέχισε ο Αλ. Χαρίτσης.

«Οφείλουμε όλη η προοδευτική αντιπολίτευση να σταθούμε απέναντι στην ατιμωρησία των ισχυρών και στην προσπάθεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη να καταβαραθρώσει το κράτος δικαίου στη χώρα μας», τόνισε.