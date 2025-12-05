Χαρίτσης μετά τον εξώστη του Παλλάς: «Λαϊκό Μέτωπο του ‘ενός’ δεν υπήρξε και δεν θα υπάρξει ποτέ»

Ο Αλέξης Χαρίτσης, δύο ημέρες μετά την παρουσία του στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς, απάντησε στην κριτική που δέχθηκε, αλλά και στις αιχμές που άφησε ο πρώην πρωθυπουργός για τις ηγεσίες της Αριστεράς.

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς εξήγησε ότι πήγε στην εκδήλωση για δύο λόγους: πρώτον, γιατί το βιβλίο αποτελεί «συλλογική βιογραφία» μιας γενιάς που βρέθηκε στις μάχες των κινημάτων και στη διακυβέρνηση μιας διαλυμένης χώρας· και δεύτερον, γιατί σήμερα, απέναντι στη «Μαύρη Διεθνή» και στο καθεστώς Μητσοτάκη, δεν χωρούν περιχαρακώσεις αλλά χρειάζεται ένα Λαϊκό Μέτωπο ενότητας χωρίς αποκλεισμούς.

Ο Χαρίτσης αναγνώρισε ότι ο Τσίπρας μιλά πλέον ανοιχτά για τις μεγάλες διαιρετικές τομές της εποχής – κοινωνική ανισότητα, κλιματική μετάβαση, ειρήνη – αλλά τόνισε ότι απαιτούνται «καθαρές κουβέντες» και όχι γενικές διαπιστώσεις: φορολόγηση του πλούτου, ρήξη με τις εξορύξεις, αντίσταση στους υπέρογκους εξοπλισμούς.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον τρόπο που ο Τσίπρας επιχειρεί να εμφανιστεί «πέρα και πάνω» από την Αριστερά, υιοθετώντας τη λογική του «όλοι ίδιοι είναι», κάτι που – όπως σημείωσε – τρέφει την αντιπολιτική και αθωώνει τις επιλογές «μαϊντανών» που στελέχωσαν ψηφοδέλτια.

Ο Χαρίτσης επανέφερε την εκλογική συντριβή του 2023, χαρακτηρίζοντάς την «ορισμό της πολιτικής αποτυχίας» και υπογράμμισε ότι η Νέα Αριστερά δημιουργήθηκε ως απάντηση στον εκφυλισμό του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ήταν μια επιλογή αξιοπρέπειας και περηφάνειας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το κόμμα του δεν έδωσε «λευκή επιταγή» στον Μητσοτάκη.

Με αιχμηρό ύφος αναρωτήθηκε τι θα έκανε ο Τσίπρας αν ήταν σήμερα βουλευτής στον προϋπολογισμό: «Θα υπερψήφιζε, όπως πέρυσι, τους υπέρογκους εξοπλισμούς σε μια στιγμή που η ΕΕ μετατρέπεται σε πολεμική οικονομία;».

Κλείνοντας, τόνισε ότι το ζητούμενο για το 2025 δεν είναι ποιος θα βγει δεύτερος στις εκλογές, αλλά πώς θα αποτραπεί μια τρίτη νίκη του Μητσοτάκη. «Η Νέα Αριστερά είναι έτοιμη να συζητήσει και να συμφωνήσει σε ένα κοινό πρόγραμμα σύγκρουσης με τη Δεξιά και τα οργανωμένα συμφέροντα. Λαϊκό Μέτωπο του ‘ενός’ δεν υπήρξε και δεν θα υπάρξει ποτέ», κατέληξε.

