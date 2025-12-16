Χαρίτσης στη Βουλή: «Αυτός είναι ο πρώτος πολεμικός προϋπολογισμός»

Για τον «πρώτο πολεμικό προϋπολογισμό» και τον «τελευταίο με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης» έκανε λόγο ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης μιλώντας στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.

Προτού αναφερθεί στα οικονομικά στοιχεία, ο Αλέξης Χαρίτσης καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί «πλιάτσικο των θεσμών», «μια πρωτοφανή καταβαράθρωση των θεσμών, μια πρωτοφανή απώλεια κύρους και αξιοπιστίας που οδηγεί τους πολίτες σε μια τρομακτική απώλεια εμπιστοσύνης», λόγω των συνεχών σκανδάλων και των προσπαθειών συγκάλυψής τους. «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την πρωτοφανή διάρρηξη της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι σε θεσμούς, τη Δικαιοσύνη, τη Βουλή», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, υπογράμμισε ότι αποτυπώνει τις «πολιτικές επιλογές» και τις «προτεραιότητες» της κυβέρνησης. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις προβλέψεις για την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, σημειώνοντας ότι ο προϋπολογισμός του 2026 είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός με «τεχνητή αναπνοή» και στη συνέχεια «η ανάπτυξη πάει στον πάτο». Σχολίασε, δε ότι, παρ' όλ' αυτά η κυβέρνηση «πανηγυρίζει» και μιλάει για «σύγκλιση» με την Ευρώπη την ώρα που η «Ελλάδα δεν έχει απλώς περιφερειακές ανισότητες, αλλά βιώνει κατάρρευση στην περιφέρεια και ερημοποίηση της υπαίθρου».

Ως την πιο «ηχηρή ένδειξη αυτής της υπαρξιακής κρίσης, που βιώνει η ελληνική περιφέρεια» χαρακτήρισε την «κατάρρευση του αγροτικού τομέα». «Τα μπλόκα της αγανάκτησης και της απόγνωσης,είναι η απάντηση της πραγματικής οικονομίας και της πραγματικής κοινωνίας, στο ψευδεπίγραφο success story του κ. Μητσοτάκη», δήλωσε, προειδοποιώντας ότι «οι αγρότες είναι παραγωγικός τομέας, όχι απλώς κοινωνική ομάδα» και «αν αυτοί καταρρέουν, καταρρέει ολόκληρο το αφήγημα της δήθεν ισχυρής ανάπτυξης». «Γίνεται να συζητάμε για ανάπτυξη που αφήνει ακάλυπτο τον κρίσιμο τομέα της επισιτιστικής ασφάλειας;», διερωτήθηκε, επισημαίνοντας ότι ψηφίζεται σήμερα ο προϋπολογισμός «με τους αγρότες να είναι στους δρόμους» και την κυβέρνηση να απαντάει στα αιτήματά του με «ΜΑΤ, καταστολή και κοινωνικό αυτοματισμό».

Εξέφρασε, δε, την ελπίδα ο κ. Μητσοτάκης να μην έρθει για να «τάξει ψίχουλα στους αγρότες», γιατί υπάρχει ανάγκη «ολοκληρωμένου σχεδίου». «Ο αγροτικός κόσμος απειλείται με αφανισμό, δεν του αξίζουν και δεν βολεύεται με γενικόλογα μέτρα κατευνασμού», σημείωσε.

Όσον αφορά την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν την υποχώρησή της, καταλήγοντας σε λουκέτα και σε απώλεια θέσεων εργασίας. Όπως είπε, η κυβέρνηση περιγράφει μια εικόνα επενδυτικών επιτυχιών, την ώρα που «το επενδυτικό κενό της Ελλάδας παραμένει», όπως και «η απόσταση με την Ευρώπη» και προβλέπεται «κατάρρευση» μετά το 2026. Πρόσθεσε, επίσης, ότι ποιοτικά πρόκειται για επενδύσεις σε τομείς χαμηλής προστιθέμενης αξίας, όπως τουρισμός, κατασκευές και ακίνητα, «το ίδιο μοντέλο που μας οδήγησε στην χρεοκοπία». «Μετράμε την ανάπτυξη σε τετραγωνικά real estate, σε τραπεζοκαθίσματα και σε πισίνες σε νησιά με λειψυδρία», τόνισε ο Αλ. Χαρίτσης, σημειώνοντας πως «την ίδια στιγμή, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών βρίσκεται πάλι σε υψηλό έλλειμμα».

«Η ΝΔ παγίωσε το μοντέλο φτηνής ανάπτυξης. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο αν γίνονται επενδύσεις. Είναι και τι επενδύσεις γίνονται και τι αφήνουν πίσω τους», είπε, σχολιάζοντας:

«Και μπορεί εσείς να ονειρεύεστε οικονομία της Φλόριντα των ΗΠΑ. Έτσι όμως το μόνο που κάνετε είναι να προετοιμάζετε απλώς την επόμενη χρεωκοπία μας».

Αναφερόμενο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είπε πως ήταν «μια μοναδική ευκαιρία μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας με όρους δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης», που όμως χάθηκε, όχι «λόγω αστοχίας», αλλά γιατί η κυβέρνηση της ΝΔ επέλεξε «συνειδητά να σπαταλήσει αυτό το πολύτιμο εργαλείο για να συνεχίσει και να ισχυροποιήσει το ίδιο στρεβλό και άδικο παραγωγικό μοντέλο».

Περνώντας και στο θέμα των μισθών και τις εργασιακές σχέσεις, αναφέρθηκε σε στοιχεία για το χαμηλό εισόδημα και την αγοραστική δύναμη των εργαζόμενων στην Ελλάδα, σημειώνοντας πως αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια είναι «αντίστροφη αναδιανομή», γιατί αντί να φέρνει κοινωνικό πλούτο, φέρνει ανισότητα. «Ο πλούτος μαζεύεται στην κορυφή ενώ οι άνθρωποι της εργασίας φτωχαίνουν», είπε, καταλογίζοντας σε όλους τους υπουργούς εργασίας της ΝΔ ότι «πλειοδότησαν σε αντιεργατισμό και ταξική μεροληψία», με μόνο επιχείρημα το «μηδαμινό δημοσιονομικό χώρο». «Όταν οι τράπεζες είναι κερδοφόρες και οι εργαζόμενοι φτωχοποιούνται, το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό. Είναι πολιτικό», τόνισε, υποστηρίζοντας πως η Νέα Αριστερά αντιστρέφει το επιχείρημα της κυβέρνησης, ξεκινώντας από «τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν» στους εργαζόμενους και τους ευάλωτους, αλλά και και «από την ανάγκη θωράκισης των τοπικών κοινωνιών από την κλιματική κρίση με ισχυρές δημόσιες επενδύσεις».

Όσον αφορά τη φορολογία, επικαλέστηκε την αξιολόγηση του φορολογικού συστήματος της χώρας από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία «είμαστε από τις πιο βαριά φορολογημένες χώρες στον ΟΟΣΑ» και το μεγαλύτερο βάρο το σηκώνει η μισθωτή εργασία και τα λαϊκά στρώματα.

Στο πλαίσιο αυτό, άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τα κληροδοτήματά της στις μελλοντικές γενιές, από «την νέα λογική για τα φέρετρα με τις σημαίες», μέχρι το κόστος της κλιματικής κρίσης και την «επίθεση στη νέα γενιά και brain drain».

Όπως είπε, η κυβέρνηση επέλεξε τη «στρατιωτικοποίηση εις βάρος της κοινωνικής συνοχής, εις βάρος των κοινωνικών δαπανών δηλαδή και εις βάρος της κλιματικής μετάβασης» και «αυτή είναι μια επιλογή καταστροφική που πρέπει να ανατραπεί». Επισήμανε, δε, ότι σύμφωνα με σχετικές μελέτες, «το αφήγημα ότι αυξάνουμε αμυντικές δαπάνες για την εγχώρια οικονομία δεν στέκει». «Πόροι, εργασία και καινοτομία απορροφώνται από την πολεμική οικονομία και αφαιρούνται από την κοινωνία. Τους εργαζόμενους, το κλίμα, τις δημόσιες υποδομές», πρόσθεσε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «δένει τη χώρα σε επιλογές που θα πληρώνονται για δεκαετίες», «για να εξυπηρετηθούν γεωπολιτικές και οικονομικές επιδιώξεις άλλων, όχι της χώρας μας».

Συνεχίζοντας την επίθεση του προς τις κυβερνητικές πολτικές, ο Αλέξης Χαρίτσης σημείωσε πως δεν κάνει «απλώς κακή διαχείριση», αλλά «μια εγκληματική για την κοινωνία πολιτική επιλογή». «Τη στιγμή που η χώρα θα έπρεπε να θωρακίζεται κοινωνικά, ενεργειακά και περιβαλλοντικά, εσείς τη δένετε σε επιλογές εξάρτησης, ανισότητας και μόνιμης ευαλωτότητας. Αυτός ο δρόμος δεν διορθώνεται με μικρές αλλαγές. Δεν εξωραΐζεται. Δεν ρετουσάρεται», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως «για να αλλάξει πορεία η χώρα, πρέπει να αλλάξει πολιτική εξουσία και να φύγει η Δεξιά».

«Η πραγματικότητα είναι ότι ζούμε σε ειρήνη ωσάν να είχαμε πόλεμο. Ζούμε στην εποχή των τεράτων», υπογράμμισε ο Αλέξης Χαρίτσης, προειδοποιώντας ότι αν συνεχίσει έτσι η Ελλάδα θα είναι «καταδικασμένη στην κοινωνική ανισότητα, στην καταστροφή του περιβάλλοντος, στην καχεκτική Δημοκρατία».

«Η Νέα Αριστερά παλεύει και θα παλέψει για να υπάρξει απέναντί σας ένας ισχυρός, ενωτικός πόλος της Αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας και των ριζοσπαστικών προοδευτικών δυνάμεων. Ένα Λαϊκό Μέτωπο των αναγκών και των συμφερόντων της εργαζόμενης πλειοψηφίας της χώρας», δήλωσε ο Αλ. Χαρίτσης και απαρίθμησε τις «προτεραιότητες» του κόμματος του: από τη γενναία φορολόγηση του πλούτου και κατάργηση του 13ωρου και των αντιεργατικών νόμων της Δεξιάς, μέχρι την άμεση αντιμετώπιση της οξείας στεγαστικής κρίσης, ενώ συμπεριλιέλαβε και την «πλήρης διερεύνηση των τριών μεγάλων σκανδάλων της συγκάλυψης: υποκλοπές, Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ». «Κράτος δικαίου παντού για να τελειώνει το καθεστώς της ατιμωρησίας και της ασυδοσίας των ισχυρών», σημείωσε και απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό είπε: «Δεν θα έχετε τρίτη ευκαιρία. Ο χρόνος τελειώνει».