Σε αντίθεση με τον «Φραπέ», ο Ανδρέας Στρατάκης, γνωστός και ως «Χασάπης» βρέθηκε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Απαντώντας στις πρώτες ερωτήσεις που του υπέβαλε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, ανέφερε την πολιτική του ταυτότητα: «Ήμουνα στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου. Ψηφίζουμε ΠΑΣΟΚ οικογενειακώς. Πιστέψτε με, με τον θάνατο του Αντρέα Παπανδρέου, πέθανε και το ΠΑΣΟΚ για μας. Ας λένε ό,τι θέλουν. Αργότερα το 2019 κατέβηκα υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.

Στήριξα τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2019. Πέρα από την ψήφο μου έδωσα και υποψηφιότητα και τον βοήθησα να εκλεγεί ως κυβέρνηση».

Εκεί ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, πετάχτηκε κα σχολίασε ότι αυτό στη γλώσσα της πολιτικής ονομάζεται «γενιτσαρισμός», ο μάρτυρας απάντησε: «Μετά από αυτά…» είπε, κάνοντας χαρακτηριστική χειρονομία με τα χέρια ότι δήθεν βουτάει. «Είμαι πολιτικά άστεγος».

Αιχμηρή ήταν η απάντηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, στους ισχυρισμούς του μάρτυρα ότι «το ΠΑΣΟΚ πέθανε» μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου: «Δεν είναι απώλεια για το ΠΑΣΟΚ που δεν είστε σήμερα στις τάξεις του. Χαίρομαι γι’ αυτό. Ένας άνθρωπος που δηλώνει θαυμαστής του Ανδρέα Παπανδρέου και μετά του Κυριάκου Μητσοτάκη, νομίζω ότι ελέγχεται τουλάχιστον για τη συνέπεια των απόψεών του και της ιδεολογίας του. Αλλά αυτό δεν αφορά την Εξεταστική Επιτροπή. Τα πολιτικά σας φρονήματα δεν αφορούν την εξεταστική».

ΣΥΡΙΖΑ: Εξεταστική παρωδία, με τον κουμπάρο του Βορίδη να παριστάνει το «θύμα»

«Ο Ανδρέας Στρατάκης, ο περιβόητος “Χασάπης”, που κατά δήλωσή του “βοήθησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κερδίσει τις εκλογές του 2019” (όντας και ο ίδιος υποψήφιος με τη ΝΔ) και είναι κουμπάρος του Μ. Βορίδη, εμφανίστηκε στην Εξεταστική Επιτροπή -σε αντίθεση με τον “φίλο” του, Γ. Ξυλούρη- για να προσποιηθεί ότι νιώθει “θύμα” και στοχοποιημένος από την αντιπολίτευση».

Αυτό υποστήριξαν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την κατάθεση του Ανδρέα Στρατάκη, (γνωστού ως Χασάπη) στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, «ο κ. Στρατάκης δεν δίστασε, μέσα στην αίθουσα της Βουλής, να επιτεθεί με ακραίους χαρακτηρισμούς στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστα Μπάρκα, αντί ο ίδιος να απολογηθεί».

«Παριστάνει ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά την πολυετή παρουσία του στον χώρο των αγροτικών συνεταιρισμών και τους θεσμικούς ρόλους που κατά καιρούς έχει αναλάβει», ανέφεραν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσαν:

«Παρά τις “θυσίες” και τους “αγώνες” που έχει δώσει “για το συνεταιριστικό κίνημα”, παρά το ότι ο Μ. Βορίδης, που “δεν τον γνώριζε πριν από το 2019”, εκτίμησε την παραπάνω εμπειρία και τον διόρισε από 1-11-2019 έως και 12-1-2021 άμισθο σύμβουλό του στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δεν γνωρίζει τίποτα για το “γαλάζιο” σκάνδαλο, ο άνθρωπος που, σε μια προφανή κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, έχει διατελέσει πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού, εκπρόσωπος ΚΥΔ, σύμβουλος του Μ. Βορίδη στο αρμόδιο υπουργείο.

Ούτε έχει διάθεση να σχολιάσει τις ανατριχιαστικές συνομιλίες του “φίλου του”, του “Φραπέ”, οι οποίες καταδεικνύουν διασυνδέσεις με κορυφαίους υπουργούς αλλά και τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Ίσως να έχει ξεχάσει ακόμα και το περιβόητο βίντεο στο οποίο οι δύο “φίλοι” εμφανίζονται να γλεντούν με τον Κυρ. Μητσοτάκη και τον Λευτέρη Αυγενάκη σε κομματική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας.

Δεν μας έκανε την τιμή να σχολιάσει την υπέρμετρη αύξηση του (εικονικού) ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη, ούτε είχε υποπέσει στην αντίληψή του κάποια παρατυπία σε αιτήσεις ΟΣΔΕ οι οποίες υποβλήθηκαν στο ΚΥΔ “Γαλακτοκομική Συνεργατική ΙΚΕ Κόφινα”».

«Αναμένουμε από τον ανήξερο για όλα, κ. Στρατάκη, να ζητήσει από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής να απολογηθούν που τον ταλαιπώρησαν καλώντας τον να καταθέσει ως μάρτυρας», κατέληξαν οι ίδιοι κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ.