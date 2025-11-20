ΠΑΣΟΚ: «Ο "Φραπές" αρνήθηκε να προσέλθει στην Εξεταστική για να μείνουν κλειστά τα στόματα»

Τη άρνηση του «Φραπέ» να προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής.

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος αναφέρεται: «Σήμερα έπεσαν οι μάσκες της πολιτικής υποκρισίας και των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αφού πρώτα εμπόδισαν τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους δύο υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας ευτελίζοντας τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, σήμερα ο "Φραπές", ο κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του κ. Μητσοτάκη και εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου βάσει του πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αρνήθηκε να προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή για να μείνουν κλειστά τα στόματα.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παίζει τα ρέστα της επιτρέποντας στον εισηγητή της να τραμπουκίζει έντιμους ανθρώπους στην Εξεταστική Επιτροπή και κρατώντας στο απυρόβλητο τους πρωταγωνιστές της “γαλάζιας” εγκληματικής οργάνωσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ως χθες διατυμπάνιζαν οτι δεν εχουν να φοβηθούν τίποτα, σήμερα μεθοδεύουν ενα ακόμη σκέλος της συγκάλυψης. Ο θεσμικός τους κατήφορος δεν εχει τέλος. Ο πρωθυπουργός είναι βαριά εκτεθειμένος».