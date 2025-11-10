Χάσμα στη Νέα Αριστερά: Οι διαφωνίες της ομάδας Χαρίτση, Αχτσιόγλου με την παλιά φρουρά

Το χάσμα μεταξύ Αλέξη Χαρίτση και Έφης Αχτσιόγλου με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη και τον Ευκλείδη Τσακαλώτο επιβεβαίωσε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς που διεξήχθη το Σαββατοκύριακο.

Μάλιστα για ακόμη μια φορά στους κόλπους της Νέας Αριστεράς επικράτησε η πρόταση του Πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου που είχε στο πλευρό του και τους Πρώην υφυπουργούς ΣΥΡΙΖΑ. Αιχμή του δόρατος για ακόμη μια φορά ήταν το εάν θα πορευτούν με τις προοδευτικές δυναμεις και κυρίως με την Κουμουνδούρου αλλά και με τον Αλέξη Τσίπρα σε περίπτωση που προχωρήσει σε μια κίνηση ή εάν θα συνταχθούν με αριστερές δυνάμεις, όπως και με τον Γιάννη Βαρουφάκη έχοντας κινηματικά χαρακτηριστικά.

Εντούτοις μπορεί η δυναμική των συσχετισμών να έδειξε προς την κατεύθυνση Σακελλαρίδη, όμως δεν υπήρξε τελική απόφαση που να καταδεικνύει τον μελλοντικό προσανατολισμό της Νέας Αριστεράς. Παρόλα αυτά, φαίνεται πως είναι έντονες οι διαφωνίες της ομάδας Χαρίτση, Αχτσιόγλου και Ηλιόπουλου με την παλιά φρουρά, την «ομπρέλα» ΣΥΡΙΖΑ.

Το προοδευτικό ψηφοδέλτιο που στηρίζει η ηγετική ομαδα έρχεται σε αντίθεση με την πορεία που θέλουν να υιοθετήσουν οι πρώην υπουργοί που ζητούν να επικρατήσουν τα ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά του κόμματος με έντονη κοινωνική δράση και συσχετισμούς μέσα στην κοινωνία με πιο καθαρή αριστερή προσέγγιση. Μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης φέρεται να υποστήριξε πως «διαφωνούμε στο πώς μπορούμε να πετύχουμε μια μεγάλη Αριστερά. Και εγώ διαφωνώ με την ανακύκλωση του παλιού σχεδίου» παίρνοντας ξεκάθαρες αποστάσεις και απο την διεύρυνση που επιθυμεί ο Αλέξης Χαρίτσης αλλά δείχνοντας ξεκάθαρα πως οι γεφυρες με τον Αλέξη Τσίπρα έχουν κοπεί.

Διαβάστε επίσης: Γιάνης Βαρουφάκης: Τι απαντά για το βιβλίο του Τσίπρα - «Δόξα σοι ο Θεός δεν είμαι σαν εκείνον»

Απο την πλευρά του ο Αλέξης Χαρίτσης μίλησε για «διχοτόμηση» του κόμματος ενώ σημείωσε ότι «είναι ώρα να λάβουμε μια απόφαση» μιας και έχει ταχθεί υπέρ πολλές φορες της σύμπλευσης των προοδευτικών δυνάμεων, ζητώντας με δημοψήφισμα να αποφασίσει το σώμα της Κεντρικής Επιτροπής πρόταση όμως που δεν πέρασε.

Έτσι η επόμενη μάχη αναμένεται να δοθεί στο Συνέδριο του Κόμματος που έχει προγραμματιστεί για τις 22-25 Ιανουαρίου όπου είναι πιθανόν να έχουμε και την τελική κατεύθυνση που θα αποφασιστεί με το ρήγμα ανάμεσα στις δύο πλευρές να μην αποκλείεται να είναι και οριστικό.

Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής

Η Κεντρική επιτροπή ενέκρινε το κείμενο της εισήγησης του πολιτικού γραφείου για τις πολιτικές εξελίξεις, με ευρύτατη πλειοψηφία.

Κατατέθηκαν τρία κείμενα συμβολής σχετικά με την στρατηγική της Νέας Αριστεράς.

Αποφασίστηκε στο Προγραμματικό Συνεδριο που θα γίνει 22-25 Ιανουαρίου να συζητηθεί και να αποφασιστεί και το ζήτημα της στρατηγικής του κόμματος.

Δείτε εδώ την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.

