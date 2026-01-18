Χατζηδάκης για ΝΔ: «Εμείς πάθαμε ζημιά από την ιστορία των Τεμπών, τι να λέμε τώρα»

Την εκτίμηση ότι η οικονομική ανάπτυξη και η πρόοδος στον περιορισμό της φοροδιαφυγής δημιουργούν χώρο για νέες ελαφρύνσεις διατύπωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Όπως τόνισε, αυτά αποτελούν «δύο όπλα στη φαρέτρα μας», ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν πρόκειται να ακολουθηθεί η λογική του ανεξέλεγκτου μοιράσματος παροχών.

«Η πατρίδα μας ταλαιπωρήθηκε πολύ από τους Αϊ Βασίληδες της πολιτικής», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Οι επιδόσεις στην αγορά εργασίας και οι μισθολογικές αυξήσεις

Ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι η ανεργία έχει μειωθεί από το 18% στο 8%, ενώ έχουν δημιουργηθεί πάνω από 500.000 νέες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί από τα 650 στα 880 ευρώ και, όπως είπε, αναμένεται να φτάσει τα 950 ευρώ. Ο μέσος μισθός, σύμφωνα με τον ίδιο, θα αγγίξει τα 1.500 ευρώ μέσα στον επόμενο χρόνο.

Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα των επόμενων κυβερνητικών εξαγγελιών, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε: «Τον Σεπτέμβριο ο Μητσοτάκης θα πάει στη Θεσσαλονίκη οπότε θα πρέπει να κάνετε υπομονή μέχρι τη ΔΕΘ».

Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι τα περισσότερα μέτρα που έχουν ληφθεί στοχεύουν στη μείωση των άμεσων φόρων, τους οποίους «ελέγχει η εφορία, τους ελέγχει το κράτος». Παρότι έχουν μειωθεί και αρκετοί έμμεσοι φόροι, παρέπεμψε στο παράδειγμα της Ισπανίας, όπου -όπως είπε- οι μειώσεις έμμεσων φόρων δεν απέδωσαν.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι οι μεταρρυθμίσεις και η προγραμματική ατζέντα αποτελούν τα βασικά εργαλεία της ΝΔ ενόψει των εκλογών. Τόνισε, ωστόσο, την ανάγκη «ενσυναίσθησης των λαϊκών προβλημάτων» και αποφυγής αλαζονικών προσεγγίσεων.

Νέα κόμματα: Τσίπρας και Καρυστιανού

Ερωτηθείς για τα νέα κόμματα που ανακοίνωσαν ο Αλέξης Τσίπρας και η κ. Καρυστιανού, ο κ. Χατζηδάκης σχολίασε ότι δεν αφορούν τη ΝΔ και «δεν αφορούν τον χώρο του πραγματισμού».

Αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών, είπε: «Εμείς πάθαμε ζημιά από την ιστορία των Τεμπών τι να λέμε τώρα να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας;

Αλλά το βασικό είναι η μεγάλη πληγή οι άνθρωποι που χάθηκαν...»

Για το κόμμα της κ. Καρυστιανού τόνισε: «Η κ. Καρυστιανού έχει δικαίωμα όπως κάθε πολίτης να κάνει κόμμα... Από τα χαρακτηριστικά του κόμματος για τα οποία διαβάζω έχει ουσιώδεις διαφορές από τη ΝΔ. Φαίνεται να κινείται στον χώρο του λαϊκισμού... Θα έχουν να χάσουν οι κ. Βελόπουλος και η κ. Κωνσταντοπούλου».

Για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι «κατέστησε τον ΣΥΡΙΖΑ κόμμα με ημερομηνία λήξης», σχολιάζοντας ότι όποιος μιλά για άλλο κόμμα διαγράφεται, ενώ «όποιος λέει για το κόμμα Τσίπρα δεν παθαίνει τίποτες». Παρατήρησε επίσης ότι τα ποσοστά του κ. Τσίπρα «πέφτουν» και «κινούνται σε χαμηλές πτήσεις».

Τέλος, για το αγροτικό ζήτημα, αναγνώρισε ότι ο διάλογος με τους αγρότες θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει νωρίτερα.