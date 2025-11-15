Χατζηδάκης και Τσιάρας σε σύσκεψη στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις

Με φόντο την πίεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την αγωνία των αγροτών για έγκαιρες πληρωμές, πραγματοποιήθηκε σήμερα ευρεία σύσκεψη στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ υπό τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, οι γενικοί γραμματείς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης, Αργυρώ Ζέρβα και Αντώνης Φιλιππής, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς, υπηρεσιακοί παράγοντες και τεχνικοί σύμβουλοι του Οργανισμού.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η πορεία των διαδικασιών για την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων.

Ο κ. Χατζηδάκης, μετά το τέλος της σύσκεψης, τόνισε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται «ανάμεσα στην εύλογη πίεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα απολύτως διαφανές σύστημα, που θα εφαρμοστεί υβριδικά το 2025 και οριστικά το 2026, και στην πίεση των αγροτών που δικαίως ζητούν να πληρωθούν το συντομότερο».

Υπενθύμισε ότι η υποβολή των δηλώσεων ολοκληρώθηκε στις 20 Οκτωβρίου και από τότε καταβάλλεται καθημερινή προσπάθεια για την εφαρμογή των νέων κριτηρίων που έχουν συμφωνηθεί με τις Βρυξέλλες, ώστε να επιβραβευθούν οι πραγματικοί παραγωγοί και να αποφευχθούν νέα πρόστιμα για τη χώρα.