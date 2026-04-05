Χατζηδάκης: «Μέγιστη αυστηρότητα στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ» - Ειδική αναφορά σε Τσιάρα και Βαρτζόπουλο

Στην υπόθεση των δικογραφιών που διαβιβάστηκαν στη Βουλή αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορούν συνολικά 20 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, κάνοντας λόγο για μία «δυσάρεστη υπόθεση».

Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο κ. Χατζηδάκης εξέφρασε τις αμφιβολίες του για ορισμένες από τις εξεταζόμενες περιπτώσεις, αναφέροντας πως θα κριθούν αρνητικά από τη Δικαιοσύνη.

Ειδικότερα, έκανε λόγο για τις υποθέσεις των Κώστα Τσιάρα και Δημήτρη Βαρτζόπουλου, οι οποίοι παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους στην κυβέρνηση και αντικαταστάθηκαν.

Ο λόγος που απομακρύνθηκαν ήταν ξεκάθαρα γιατί ο πρωθυπουργός ήθελε να επιδείξει τη δέουσα ευαισθησία απέναντι σε ένα τέτοιο θέμα, εξήγησε.

«Ας πάρουμε την περίπτωση του Κώστα Τσιάρα. Εκεί καλεί συνεργάτης του για διευθετήσεις που είχαν γίνει λόγω Ιανού, όπου εξαφάνισαν το χωράφι κάποιου στη Θεσσαλία, και ζητάει να μην αδικηθεί. Καταλήγουμε λοιπόν σε ένα όφελος 190 ευρώ. Ο Μητσοτάκης ήθελε να δείξει μια ευαισθησία για το θέμα και έχει πάρει την απόφαση να προχωρήσουμε με τη μεταρρύθμιση απορρόφησης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Μακάρι να είχε προχωρήσει νωρίτερα αυτή η ιστορία, το θέμα είναι ότι προχώρησε» σημείωσε.

«Η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει, από όσο διάβασα πολύ αμφιβάλλω ότι τέτοιες περιπτώσεις θα κριθούν αρνητικά», συνέχισε αναφερθείς και στον Δημήτρη Βαρζόπουλο, ο οποίος - όπως είπε - στέλνει ένα SMS και ρωτάει στο τέλος «γίνεται;»

«Έχουμε πάρει, συνέχισε, «μια απόφαση που ενδεχομένως θα δυσαρεστήσει κάποιους βουλευτές επειδή θα δείξουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία και αυστηρότητα, για να μην θεωρηθεί ότι η ΝΔ δείχνει ελαστικότητα σε τέτοια φαινόμενα» κατέληξε.