Χατζηδάκης: «Μέσω υβριδικού συστήματος οι πληρωμές στους αγρότες»

Για την αντιμετώπιση της βεντέτας στην Κρήτη, την επόμενη μέρα από τις συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για ενέργεια και υδρογονάνθρακες και τις αγροτικές επιδοτήσεις μίλησε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στην ΕΡΤ.

Για τις βεντέτες και την οπλοκατοχή στην Κρήτη

Ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε τη βεντέτα αρνητική παράδοση που «δεν χαρακτηρίζει την Κρήτη» και τόνισε ότι η καταπολέμησή της απαιτεί δράση όχι μόνο της πολιτείας αλλά και της κοινωνίας, των τοπικών κοινοτήτων και των σχολείων.

Υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης, αναφέροντας παραδείγματα καλλιτεχνών που αρνούνται να συμμετάσχουν σε γλέντια με χρήση όπλων.

Διαβάστε ακόμα: Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: «Ως εδώ - Δεν θα αναλάβω ευθύνες που δεν μου αναλογούν»

Για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ενεργειακή στρατηγική

Ο Αντιπρόεδρος επισήμανε ότι οι πρόσφατες συμφωνίες με τις ΗΠΑ ενισχύουν τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, καθιστώντας τη «πύλη εισόδου του αμερικανικού αερίου» προς τις γειτονικές χώρες, αντικαθιστώντας τον προηγούμενο ρόλο της ως χώρας διαμετακόμισης ρωσικού αερίου.

Παράλληλα, προγραμματίζονται έρευνες για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο και νοτιοδυτικά της Κρήτης, οι οποίες, αν επιβεβαιώσουν εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, θα συμβάλουν σημαντικά στην ενεργειακή και οικονομική αυτονομία της χώρας.

Πιο αναλυτικά ο κ. Χατζηδάκης τόνισε πως οι πρόσφατες επισκέψεις Αμερικανών αξιωματούχων και η διοργάνωση διεθνούς διάσκεψης στην Ελλάδα «καταδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και ενισχύουν τη στρατηγική θέση της χώρας στην περιοχή».

Ο υπουργός επισήμανε ότι οι πρώτες διερευνητικές εργασίες αναμένονται το 2027, ενώ η πιθανή εμπορική εκμετάλλευση υπολογίζεται γύρω στο 2030., ενώ τόνισε επίσης τη συνύπαρξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υδρογονανθράκων, σημειώνοντας ότι περίπου το 50% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από ΑΠΕ. Όπως ανέφερε, «ποτέ δεν είχαμε πει ότι εγκαταλείπουμε την εξερεύνηση υδρογονανθράκων», καθώς το φυσικό αέριο θεωρείται μεταβατικό καύσιμο που συμβάλλει στη μετάβαση προς καθαρότερη ενέργεια.

Τέλος, ο υπουργός επισήμανε τα πολυδιάστατα οφέλη για τη χώρα και τους πολίτες, τόσο σε επίπεδο γεωστρατηγικής θέσης όσο και σε οικονομικό επίπεδο, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα αποκτά μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία και βελτιώνει τη θέση της στην περιοχή.

Για τις αγροτικές επιδοτήσεις

Ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε το σχέδιο για την καταβολή των επιδοτήσεων στον αγροτικό κόσμο, με έμφαση στη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ για μεγαλύτερη αξιοπιστία και διαφάνεια.

Σημειώνεται πως οι πληρωμές για το 2025 αναμένονται έως τα τέλη Νοεμβρίου μέσω ενός υβριδικού συστήματος, ενώ από το 2026 θα εφαρμοστεί πλήρως το νέο ευρωπαϊκό σύγχρονο σύστημα.

Αναλυτικότερα, σχετικά με το σχέδιο δράσης για το πληροφορικό σύστημα και το σύστημα ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε σχέση με τα γεωχωρικά δεδομένα σε σχέση με τον υπολογισμό των ζώων και σε σχέση με τους ελέγχους, το λεγόμενο risk ανάλυσης με τον κ Χατζηδάκη να σημειώνει πως αυτό υπεβλήθη στις αρχές της εβδομάδας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελέγχεται, υπογραμμίζοντας πως «υπάρχει αισιοδοξία ότι θα εγκριθεί, διότι ξέρουμε ποιες είναι οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» ενώ πρόσθεσε πως έχουν γίνει συζητήσει ανεπισήμως μαζί τους και είναι αποφασισμένοι να κάνουν όλα αυτά τα οποία απαιτούνται για την επόμενη φάση.

Τέλος, τόνισε ότι η ανακατανομή των κονδυλίων θα ευνοήσει τους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινωνική δικαιοσύνη και η αποτελεσματικότητα των επιδοτήσεων.

Διαβάστε ακόμα: Φάμελλος: «Πλιάτσικο τα ΕΛΤΑ - Χατζηδάκης και Μαξίμου λένε ψέματα ότι δεν γνώριζαν»

Για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και το Υπερταμείο

Αναφερόμενος στα ΕΛΤΑ, ο Αντιπρόεδρος σημείωσε ότι η ταχυδρομική αγορά αντιμετωπίζει προκλήσεις και φθίνουσα πορεία, με συνέπεια να απαιτούνται διαρθρωτικές αλλαγές και κλείσιμο καταστημάτων. Τόνισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τα ΕΛΤΑ να παραμείνουν βιώσιμη επιχείρηση που εξυπηρετεί όλη τη χώρα, διασφαλίζοντας μισθούς και υπηρεσίες στους πολίτες.

Σημειώνεται πως ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε υπήρχαν από την κυβέρνηση σαφέστατες κατευθύνσεις για τον τρόπο με τον οποίον θα γινόταν προετοιμασία και ενημέρωση της κοινής γνώμης «μια επεξήγηση της αναγκαιότητας να αυτές οι αλλαγές για να επιβιώσουν τα ΕΛΤΑ» κάτι που δεν έγινε.

Ο κ. Χατζηδάκης κατέληξε ότι η κυβέρνηση προχωρά με στοχευμένες ενέργειες για την ενίσχυση της ασφάλειας, της οικονομίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, συνδυάζοντας μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις με άμεσες λύσεις για κρίσιμα ζητήματα της καθημερινότητας.