Χατζηδάκης: «Προληπτική κίνηση τα νέα κυβερνητικά μέτρα για να μην υπάρξουν αδικαιολόγητες αυξήσεις»

«Καθήκον της κυβέρνησης να παρέμβει, για να μην υπάρξουν “πονηρούληδες” οι οποίοι με αφορμή τον πόλεμο κάνουν αυξήσεις που δεν δικαιολογούνται» δήλωσε πως είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και χαρακτήρισε «προληπτική κίνηση» τα νέα κυβερνητικά μέτρα που αφορούν το πλαφόν σε καύσιμα και τρόφιμα.

Σε αναμονή των εξελίξεων για την τιμή του πετρελαίου και επιπλέον μέτρα

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων στήριξης, ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι η ίδια συζήτηση γίνεται σε όλη την ΕΕ. «Πρέπει πρώτα να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση διότι το πετρέλαιο κάποια στιγμή, εκτοξεύθηκε στα 120 δολάρια και την επόμενη μέρα είχε πέσει στα 85.

Εάν υπάρξουν ακραία φαινόμενα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, πρέπει να παρέμβει η Ευρώπη, που έχει περισσότερη δύναμη από κάθε χώρα ξεχωριστά. Και να μην καθυστερήσει όπως καθυστέρησε με την ενεργειακή κρίση.

Το δεύτερο είναι, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα κινηθούμε όπως πρέπει και όταν πρέπει, με βάση τις όποιες δυνατότητες έχουμε και τις αντοχές του προϋπολογισμού. Αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί. Αν ήμασταν στην περασμένη δεκαετία ή στο 2019, δεν θα υπήρχαν οι έστω μικρές σχετικά δυνατότητες που έχει ο ελληνικός προϋπολογισμός. Και αν ακούγαμε επίσης όλα αυτά τα χρόνια όλους αυτούς που έλεγαν “δώστε τα όλα”, δεν θα υπήρχαν στην άκρη λεφτά για να μοιραστούν».

Επιπλέον, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι οι ενεργειακές συμφωνίες που έγιναν το τελευταίο διάστημα, ισχυροποιούν τη χώρα. «Δεν έχουμε καμιά αυταπάτη ότι η Ελλάδα με αυτά τα projects θα αντικαταστήσει τις χώρες του Κόλπου. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι μπορεί να υποστηριχθεί σοβαρά μία άποψη ότι η Ελλάδα δεν ισχυροποιείται από τις εξορύξεις υδρογονανθράκων και από τον κάθετο διάδρομο μέσω Αλεξανδρούπολης. Ισχυροποιείται η Ελλάδα και οικονομικά και γεωπολιτικά. Ήμασταν ο τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα μέχρι τώρα, καταναλωτές ρωσικού φυσικού αερίου, τώρα είμαστε η πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου και μάλιστα μέσω Αλεξανδρούπολης, μια πόλη με στρατηγικό χαρακτήρα».

Ως προς τις δημοσκοπήσεις και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ο Κωστής Χατζηδάκης απάντησε: «Πριν από μερικούς μήνες η ερώτηση ήταν για την πτώση των ποσοστών στις δημοσκοπήσεις και αν υπάρχουν σενάρια αλλαγής εν κινήσει του πρωθυπουργού. Τώρα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Είμαι αρκετά χρόνια στην πολιτική για να ξέρω ότι εδώ είμαστε σε μια κούρσα αντοχής. Και πρέπει να είμαστε σοβαροί, υπεύθυνοι, σε καμιά περίπτωση αυτάρεσκοι. Το σενάριο των εκλογών δεν υφίσταται. Εκείνο το οποίο υφίσταται σίγουρα, είναι ότι η κυβέρνηση με αφορμή την κρίση δείχνει ξανά αντανακλαστικά, σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αποτελεσματική διαχείριση. Και επίσης η κρίση επιτρέπει να γίνονται συγκρίσεις μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης σε όλα τα επίπεδα: στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, της άμυνας, της οικονομίας.

Το μυαλό μας δεν είναι στις εκλογές. Είναι στον χειρισμό της κρίσης, στην προώθηση μιας σειράς μεταρρυθμίσεων, ξέροντας ότι στο τέλος της τετραετίας θα κριθούμε για το έργο μας. Ο στόχος μας είναι να μπορούμε να πούμε ακόμα μια φορά “το είπαμε, το κάναμε”».