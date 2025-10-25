Το χειροκρότημα των φοιτητών στον Κυρανάκη - Τι έχει αλλάξει με τη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ανέβηκε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης για να μιλήσει στην εκδήλωση του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας με αφορμή την έναρξη δρομολογίων του προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Την παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα οι εκατοντάδες φοιτητές που γέμισαν το αμφιθέατρο της εκδήλωσης — ενδεικτικό της πέρασης που έχει ο Κυρανάκης στη νεολαία κ(και όχι μόνο την γαλάζια, καθώς δεν επρόκειτο για κομματική εκδήλωση οργανώσεων ΔΑΠ ή ΟΝΝΕΔ).

Καθόλου αυτονόητο για κομματικό στέλεχος και δη κυβερνητικό, ειδικά με τους κατά καιρούς «ακτιβισμούς» που καταγράφονται εντός των πανεπιστημίων.

Η ανταπόκριση των φοιτητών οφείλεται στο γεγονός ότι από τον Νοέμβριο θα μπορούν να μετακινούνται με τον προαστιακό από τον Σταθμό Θεσσαλονίκης στη Σίνδο, με ειδικά δρομολόγια που θα εξυπηρετούν τα ωράρια του Πανεπιστημίου, ενώ λεωφορείο του ΟΑΣΘ θα τους μεταφέρει δωρεάν στο campus.

Εξέλιξη καθόλου τυχαία, που οφείλεται στο πόσο σοβαρά έχει πάρει αναπληρωτής υπουργός τα της Θεσσαλονίκης, κάτι που αποδεικνύουν και οι διαρκείς επισκέψεις του. Σε αντίθεση με το παρελθόν, το χαρτοφυλάκιο των Μεταφορών έχει αρχίσει να κινείται – και στη Βόρεια Ελλάδα αυτό γίνεται πλέον ορατό.

