Χουρδάκης: Η νέα κοινωνική πλειοψηφία χτίζεται τώρα

Στη σειρά παρεμβάσεων που έχει πραγματοποιήσει το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, όπως για τα κόκκινα δάνεια και το δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά και στην «ουσιαστική δοκιμασία του προοδευτικού χώρου αυτή την περίοδο», αναφέρεται βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης και καθηγητής Ιατρικής του ΑΠΘ, Μιχάλης Χουρδάκης.

Στο άρθρο του αναφέρει: «Κάθε χρόνο, στις αρχές Σεπτεμβρίου, το ΠΑΣΟΚ τιμά την επέτειο της ίδρυσής του. Είναι μια χαρούμενη στιγμή φυσιολογικής μνήμης, αλλά φέτος νομίζω πως αξίζει να την περάσουμε γρήγορα, γιατί το ερώτημα που μετράει δεν είναι πόσο περήφανοι είμαστε για το 1974, αλλά τι έχουμε να πούμε το 2026.

Η ιστορική δικαίωση μιας παράταξης δεν βρίσκεται στο παρελθόν της. Βρίσκεται στην ικανότητά της να δημιουργεί, κάθε φορά, τη νέα κοινωνική πλειοψηφία που η εποχή χρειάζεται.

Το ΠΑΣΟΚ δεν κρίνεται σήμερα από όσα πέτυχε τότε για το κράτος πρόνοιας ή τα δικαιώματα -αυτά είναι σαφή κεκτημένα, όχι επιχειρήματα. Κρίνεται από το αν μπορεί να συγκροτήσει μια σύγχρονη κοινωνική συμμαχία γύρω από τα προβλήματα που πραγματικά ζει ο κόσμος σήμερα. Και το βαθύτερο από αυτά τα προβλήματα είναι το δημογραφικό. Δεν είναι πια μια μακρινή στατιστική προειδοποίηση για το 2050, αλλά το πρόβλημα του σήμερα.

Μια γενιά καθυστερεί ή αναβάλλει οριστικά την απόφαση να κάνει οικογένεια, όχι επειδή δεν το θέλει, αλλά επειδή δεν έχει πού να μείνει με σταθερό κόστος, δεν έχει σταθερή δουλειά, δεν έχει τον χρόνο και την ασφάλεια που χρειάζεται μια τέτοια απόφαση. Το δημογραφικό δεν λύνεται με εκκλήσεις πατριωτισμού. Λύνεται με στέγη, σταθερό εισόδημα και υποδομές φροντίδας.

Στη μέση αυτής της εξίσωσης βρίσκεται η μεσαία τάξη, στριμωγμένη ανάμεσα σε ακρίβεια και στασιμότητα εισοδημάτων και συχνά κάτω από το βάρος δανείων που δεν μπορεί πια να εξυπηρετήσει.

Εδώ το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τα κόκκινα δάνεια: επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης με κριτήρια αντίστοιχα του ν.3869/2010, δικαίωμα του δανειολήπτη να εξαγοράσει ο ίδιος το δάνειό του στην ίδια τιμή πριν αυτό περάσει σε fund, και πραγματικά υποχρεωτικό εξωδικαστικό μηχανισμό, με ουσιαστικές δεσμεύσεις για τους πιστωτές, όχι μόνο για τους οφειλέτες.

Πέρα από αυτά, μένουν ανοιχτά και τα υπόλοιπα: το δημόσιο σύστημα υγείας υπολειτουργεί ακριβώς όταν η κοινωνία το χρειάζεται περισσότερο: λίστες αναμονής, κενά σε προσωπικό, εφημερεύοντα νοσοκομεία που δουλεύουν στο όριο.

Και μια ολόκληρη γενιά επιστημόνων συνεχίζει να φεύγει στο εξωτερικό, γιατί δεν βρίσκει εδώ τον χώρο, τον μισθό και τις προοπτικές που αξίζουν στις γνώσεις της. Το να μιλάμε για δημογραφικό πρόβλημα χωρίς να μιλάμε για όσους φεύγουν με τις σπουδές τους στην τσέπη είναι μισή αλήθεια.

Μπροστά σε όλα αυτά, η νοσταλγία δεν αρκεί, όσο δίκαιη κι αν είναι. Χρειάζεται μια παράταξη με θεσμική αξιοπιστία, αλλά και με πρόταση που μιλάει ευθέως σε αυτά τα ζητήματα, με μέτρα, όχι με γενικές διακηρύξεις.

Αυτή είναι η ουσιαστική δοκιμασία του προοδευτικού χώρου αυτή την περίοδο: όχι το πόσο πειστικά θα μιλήσουμε για το παρελθόν μας, αλλά το πόσο πειστικά θα απαντήσουμε στο σήμερα.

Η δικαίωση, τελικά, δεν είναι ποτέ κεκτημένη. Κερδίζεται κάθε φορά από την αρχή».