Χριστίνα Αλεξοπούλου: Το καθόλου τζάμπα πόθεν έσχες της βουλευτή που είπε «το τζάμπα πέθανε»

Χριστίνα Αλεξοπούλου
Χριστίνα Αλεξοπούλου
Μαζί με την ανάρτηση των δηλώσεων πόθεν έσχες για το έτος 2025, ήρθε στην επιφάνεια και αυτό της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χριστίνας Αλεξοπούλου, που είχε πει την αλήστου μνήμης φράση «το τζάμπα πέθανε».

Υπενθυμίζεται ότι η ίδια είχε δηλώσει ότι «το τζάμπα πέθανε» ερωτηθείσα για το κόστος των ενοικίων που καλούνται να πληρώσουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν σε ακριτικές περιοχές ή νησιά.

Πόθεν έσχες Αλεξοπούλου με 15 ακίνητα 

Συγκεκριμένα, το πόθεν έσχες της κας Αλεξοπούλου δείχνει πως η περιουσία της, στην πλειονότητά της απαρτίζεται από έσοδα εκμετάλλευσης των 15 ακινήτων της:

  • ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ,ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ - 35.031 ευρώ
  • ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΔΑΝΕΙΑ, ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔ., ΕΦΑΠΑΞ ΚΛΠ -  115.000 ευρώ

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως η κα Αλεξοπούλου διαθέτει 15 ακίνητα, τα περισσότερα από αυτά στον νομό Αχαΐας, ένα στην Αθήνα, και ένα στον νομό Πιερίας. Τα περισσότερα φαίνεται να έχει εξασφαλίσει είτε μέσω αγορών ή ανέγερσης, ένα προέρχεται από γονική παροχή και κάποια μέσω κληρονομιάς

