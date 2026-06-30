«Χρόνια πολλά αγάπη μου»: Το τρυφερό μήνυμα Μητσοτάκη για τα γενέθλια της Μαρέβας

Μήνυμα στη σύζυγό του, Μαρέβα, για τον εορτασμό των γενεθλίων της, έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με ανάρτησή του στο Instagram, σήμερα, Τρίτη (30/06) κ. Μητσοτάκης ευχήθηκε στη σύζυγό του χρόνια πολλά με ένα τρυφερό μήνυμα.

«Χρόνια πολλά αγάπη μου! Να είσαι πάντα γερή και ευτυχισμένη και να μας δίνεις δύναμη με το χαμόγελο σου!» έγραψε.

Ανήρτησε και μία κοινή τους φωτογραφία, όπου εμφανίζονται αγκαλιά και χαμογελαστοί.

