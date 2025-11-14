Χρυσοχοΐδης: «Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ με τους Antifa»

Αισιόδοξος πως δεν πρόκειται να συμβεί το παραμικρό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του τριήμερου εορτασμού για την εξέγερση του Πολυτεχνείου στις 15,16 και 17 Νοεμβρίου, εμφανίστηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές» του Action24 ανέφερε πως «το ζητούμενο είναι να γίνει η πορεία ειρηνικά και να ολοκληρωθεί χωρίς καταστροφές, βία, τραυματισμούς. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, που είμαι παρών με την ιδιότητα του πολιτικού προϊσταμένου της Ελληνικής Αστυνομίας, όλα πάνε καλά και είμαι βέβαιος πως και φέτος το ίδιο θα γίνει. Δε βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα».

Για την συμπερίληψη των δύο Antifa ομάδων που δρουν στην Ελλάδα, της Επαναστατικής Ταξικής Αυτοάμυνας και της Ένοπλης Προλεταριακής Δικαιοσύνης, σε λίστα των ΗΠΑ με τρομοκρατικές οργανώσεις, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε:

«Μια τέτοια ομάδα μπορεί να χαρακτηριστεί τρομοκρατική εφόσον προβαίνει σε εκρήξεις, σε δολοφονικές ενέργειες και σε μια σειρά από παράνομες δραστηριότητες. Δεν ξέρω ακριβώς τι λέει το δημοσίευμα, αντιλαμβάνομαι όμως ότι [οι ΗΠΑ] θέλουν να αντιμετωπίσουν αυστηρά τους Antifa που έχουν μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Όπου υπάρχει δραστηριότητα που υπερβαίνει του νόμου και μπαίνει στα χωράφια της δραστηριότητας των εκρήξεων, της χρήσης όπλων και της βίας, προφανώς είναι τρομοκρατική».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επανέλαβε την άγνοιά του αναφορικά με τις επιδιώξεις της αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με το θέμα και επισήμανε: «Οι Antifa υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, όπου μέχρι σήμερα έχουμε μόνο μια αταβιστική δραστηριότητα, χωρίς τρομοκρατική δράση».

Τέλος, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας για την υπόθεση στα Βορίζια, αναφέρθηκε στις κινήσεις της κυβέρνηση προκειμένου να γίνει ο αφοπλισμός όσων κατέχουν παράνομα όπλα.

«Εξιχνιάστηκε πλήρως η υπόθεση δολοφονίας στα Βορίζια. Έχουν συλληφθεί όσοι συμμετείχαν, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο» είπε αρχικά ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα Βορίζια και συμπλήρωσε στη συνέχεια: «Έχουν μαζευτεί πολλά όπλα… Έχουν συλληφθεί όλοι».

«Υπάρχει το θέμα των όπλων. Αυτό έχει δύο πτυχές. Η μια πλευρά είναι η νομοθετική, θα πάω στην Κρήτη τις επόμενες μέρες και θα ανακοινώσω πολύ συγκεκριμένα μέτρα που θα πάρει η κυβέρνηση για να αυστηροποιήσει τη νομοθεσία και να περιορίσει την οπλοκατοχή την παράνομη», τόνισε στη συνέχεια.

«Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση έχει ένα σχέδιο για επιχειρήσεις στοχευμένες, έτσι ώστε μέσα από μια νομοθετική ρύθμιση για αφοπλισμό όσων κατέχουν παράνομα όπλα, να γίνει μια προσπάθεια να αλλάξει το κλίμα στο συγκεκριμένο μέρος. Η Κρήτη δεν έχει υψηλή εγκληματικότητα. Το πρόβλημα επικεντρώνεται στον Ψηλορείτη, βόρεια του Ψηλορείτη και νότια που είναι η Καμάρες και τα Βορίζια», συμπλήρωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Μιλώντας πιο συγκεκριμένα για τα μέτρα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, διευκρίνισε: «Μέχρι σήμερα υπάρχει περιορισμός για τα πολεμικά όπλα. Τώρα εντάσσονται στις αυστηρές ποινές και τα πιστόλια και τα περίστροφα. Το δεύτερο είναι οι μπαλωθιές σε τελετές και γάμου. Αυτό ποινικοποιείται και με ευθύνη εκείνου που κάνει την κοινωνική εκδήλωση».