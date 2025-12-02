Χρυσοχοΐδης για μπλόκα αγροτών: «Η ΕΛΑΣ δεν έχει καμία διάθεση σύγκρουσης και βίας»

Σε νέες δηλώσεις προχώρησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σχετικά τις μαζικές κινητοποιήσεις των αγροτών, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν υπάρχει από την πλευρά της αστυνομίας απολύτως καμία διάθεση σύγκρουσης, καμία διάθεση βίας. Είμαστε στη λογική της συνδιαλλαγής και της συνεννόησης».

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΪ, ο υπουργός αναφέρθηκε στην πρόθεση των αγροτών να κλείσουν τελωνεία, λιμάνια και αεροδρόμια προκειμένου να διαμαρτυρηθούν:

«Είναι μάταιο να ασκήσουμε βία σε ανθρώπους, οι οποίοι διεκδικούν αυτή τη στιγμή τα αιτήματά τους. Αλλά, από την άλλη πλευρά, δεν θα στερήσουμε από τη χώρα τόσο πολύ κρίσιμα θέματα, τα οποία έχει ανάγκη σε καθημερινή βάση».

Ενώ, συμπλήρωσε, αναλυτικότερα, πως: «Εκεί, προφανώς, δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση που θα εμποδίσει τη διέλευση των αγαθών, τη διέλευση των ανθρώπων, τα ζητήματα που έχουν εθνική σημασία και ασφάλεια. Όταν καταλαμβάνεις ένα τελωνείο που είναι "είσοδος- έξοδος" της χώρας, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά… υπάρχουν ζωτικής εθνικής, οικονομικής και κοινωνικής σημασίας, κρίσιμες υποδομές, των οποίων η λειτουργία δεν μπορεί να παραβιάζεται, διότι θα παραβιαστεί συνολικά και η ασφάλεια και η λειτουργία της χώρας».

Στη συνέχεια, μίλησε για το κόστος που θα επιβάρυνε τους πολίτες αν καταστραφεί δημόσια περιουσία από τις διαδηλώσεις:

«Υπάρχουν ορισμένες κρίσιμες υποδομές, οι οποίες δεν μπορεί να καταλαμβάνονται από κανέναν γιατί μπορεί να κοστίσουν δημόσια περιουσία, να κοστίσουν το δημόσιο συμφέρον, να κοστίσουν την εθνική ασφάλεια, να κοστίσουν τη δημόσια τάξη. Όποιος προκαλεί καταστροφή δημόσιας περιουσίας, την οποία θα κληθεί να πληρώσει ο φορολογούμενος, αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό είναι ζήτημα που δεν μπορεί και δεν πρέπει να ανεχθούμε…».

«Όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα συζητήσουμε και υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των διαδηλωτών, των απεργών και των αστυνομικών αρχών σε όλη τη χώρα και μέσα από συνεννόηση βρίσκονται λύσεις», συμπλήρωσε.

Επισήμανε, επίσης, πως «το δικαίωμα της κάθε κοινωνικής ομάδας να διαδηλώνει είναι αυτονόητο, είναι συνταγματικό και το έχουμε κατοχυρώσει στην Αθήνα. Πριν από τέσσερα χρόνια είχαμε ψηφίσει τον νόμο για τις διαδηλώσεις και τότε έλεγε η αντιπολίτευση ότι θέλουμε να καταργήσουμε τις διαδηλώσεις.

Τέλος, σημείωσε πως από την Ελληνική Αστυνομία παρέχεται διαρκής ενημέρωση σχετικά με τα μπλόκα των αγροτών και την κατάσταση των δρόμων, ενώ πρόσθεσε με έμφαση πως δεν μπορεί να γίνει δεκτή η άσκηση βίας: «Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία μας και όποιος την ασκεί, προφανώς, παραβιάζει τη δημοκρατική τάξη».

Σε ό,τι αφορά στο επεισόδιο που προκλήθηκε στον Πλατύκαμπο της Λάρισας, ανάμεσα σε αγρότες και αστυνομικούς, ο υπουργός είπε πως «ο αστυνομικός ο οποίος γρονθοκοπήθηκε, είναι εργαζόμενος. Οι αστυνομικοί είναι εργαζόμενοι και υπηρετούν την υπόθεση της ασφάλειας. Για ποιο λόγο να γίνεται σάκος του μπόξ;».

Χρυσοχοΐδης για οπλοκατοχή: «Θα είναι παρελθόν μόλις αυστηροποιηθεί ο νόμος»

Σχετικά με την Κρήτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε πως σήμερα ξεκινά στη Βουλή η συζήτηση για την αυστηροποίηση των διατάξεων του νόμου περί όπλων, σημειώνοντας πως: «από την ώρα που αυστηροποιείται η νομοθεσία, είναι βέβαιο ότι όλα αυτά, εφόσον πραγματικά, επειδή έχουμε τη βούληση, συμμορφωθούν όλοι και επιβληθεί ο νόμος, νομίζω ότι όλα αυτά θα αποτελέσουν παρελθόν και είμαι βέβαιος γι' αυτό».

Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε τη συγκρότηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη που θα αποτελείται από 120 άτομα σε συνδυασμό με την ανασυγκρότηση και ενίσχυση άλλων μάχιμων Υπηρεσιών που περιλαμβάνουν Τροχαία, Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, Τμήμα Δίωξης - Διερεύνησης Εγκλημάτων και άλλες μάχιμες υπηρεσίες με μάχιμους εκπαιδευμένους αστυνομικούς, οι οποίοι θα ελέγχουν όλη την ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα σημείωσε πως έχουν χαρτογραφηθεί περίπου 20 εγκληματικές οργανώσεις- οικογένειες και με εντολή του εισαγγελέα ανοίγουν δικογραφίες, ενώ θα αλλάξει και η διαχείριση όλων αυτών των ποινικών κρατουμένων, έτσι ώστε να αντιληφθούν όλοι ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Χρυσοχοΐδης: «Έχουν γίνει 17.000 αλκοτέστ μέσα στο τριήμερο που πέρασε»

Μιλώντας για θέματα οδικής ασφάλειας, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε πως οι έλεγχοι αλκοτέστ θα πολλαπλασιαστούν εν όψει των εορτών και κάλεσε όλους τους οδηγούς να δείξουν αυτοσυγκράτηση και να βρουν τρόπους όταν βγαίνουν έξω και καταναλώνουν αλκοόλ, να μην οδηγούν.

«Έχουν γίνει 17.000 αλκοτέστ μέσα στο τριήμερο που πέρασε. Είναι περισσότερες οι χιλιάδες των αλκοτέστ που θα γίνουν. Όπως επίσης πια μπορούμε να πούμε ότι έχουμε σχεδόν καθολική εφαρμογή του κράνους. Και αυτό μπορεί να σώσει ζωές», ανέφερε χαρακτηριστικά επισημαίνοντας πως πλέον οι οδηγοί των δίκυκλων έχουν συμμορφωθεί και φορούν το κράνος τους.

Επίσης, σημείωσε πως θα γίνουν πιο εντατικοί οι έλεγχοι για όσους οδηγούν αναπτύσσοντας υπερβολική ταχύτητα. «Θα περιοριστούν περαιτέρω και θα καταδιωχθούν και το εννοώ στην κυριολεξία όλοι αυτοί που νομίζουν ότι οι αυτοκινητόδρομοι, οι δρόμοι των πόλεων είναι αγώνες για ράλι», είπε.

Σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή του σχεδίου στους οικισμούς με υψηλή παραβατικότητα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι «είμαι βέβαιος ότι μέρα με μέρα θα εμπεδώνεται η ασφάλεια και θα κοπούν όλες εκείνες οι κακές συνήθειες της παραβατικότητας που σημάδεψαν για πολλά χρόνια τη δραστηριότητα κάποιων οικισμών… Γίνεται σοβαρή, ουσιαστική δουλειά από τις αστυνομικές αρχές με δικογραφίες και αποδίδει και ήδη έχουμε πάρα πολλές καταδίκες ή πάρα πολλές προφυλακίσεις, όσων είναι υπότροποι και δεν εννοούν να ταυτιστούν με την νομιμότητα».