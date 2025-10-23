Χρυσοχοΐδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα αποδοθούν κατηγορίες και σε άλλες εγκληματικές οργανώσεις»

Για τις πρώτες συλλήψεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για την εφαρμογή της τροπολογίας για το Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη που υπερψηφίστηκε την Τετάρτη (22/10) στη Βουλή, μίλησε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Εμφανιζόμενος στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ το πρωί της Πέμπτης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αρχικά μίλησε για την δράση των συλληφθέντες μελών της εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνοντας:

«Ένας τύπος συντόνιζε άλλους και αντλούσε πόρους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μοιράζοντας εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για μεγάλη εγκληματική οργάνωση η οποία δρούσε με ανθρώπους που δεν τους υπολογίζεις σε διάφορα χωριά και απομυζούσαν πόρους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ» ενώ σημείωσε ότι «το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν και άλλες τέτοιες εξιχνιάσεις από το τμήμα για το οργανωμένο έγκλημα».

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προειδοποίησε επίσης ότι: «Σύντομα ο εισαγγελέας του οργανωμένου εγκλήματος θα αποδώσει κατηγορίες και σε άλλες εγκληματικές ομάδες».

Στην συνέχεια επιβεβαίωσε πως η έρευνα προχωρά και «το ένα είναι πως σε λίγο διάστημα θα ανακοινώσω μια νέα φουρνιά από ΑΦΜ που πρέπει να επιστρέψουν χρήματα πίσω» ενώ «το δεύτερο είναι η εξιχνίαση των εγκληματικών ομάδων που δρούσαν».

Χρυσοχοΐδης για τροπολογία: «Η ευθύνη για την εφαρμογή του νόμου είναι στην ΕΛΑΣ»

Όσον αφορά την νέα τροπολογία που υπερψήφισε η Βουλή για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ο υπουργός ξεκαθάρισε πως «η ευθύνη για την ασφάλεια, την τάξη και την εφαρμογή του νόμου είναι στην ΕΛΑΣ».

«Θα συνομιλήσω με τον Νίκο Δένδια για να δω τι σκοπό έχει για τη διαμόρφωση του χώρου» συμπλήρωσε σχολιάζοντας ότι «διανύουμε μια περίοδο πολιτικών εντάσεων και όταν υπάρχουν αυτές δημιουργούνται "μάχες" γύρω από ζητήματα. Κάποιοι είναι αποφασισμένοι να καταστρέψουν τη χώρα στο πλαίσιο των πολιτικών επιδιώξεών τους» πρόσθεσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.