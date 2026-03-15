Χρυσοχοΐδης για πόλεμο στη Μέση Ανατολή: «Υπάρχουν δυνητικοί κίνδυνοι ασφάλειας που απειλούν τη χώρα»

Την πλήρη ετοιμότητα των κρατικών υπηρεσιών ασφαλείας, επιβεβαίωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης , σε νέα συνέντευξή του στην εκπομπή «Συνδέσεις», καθώς όπως είπε υπάρχουν «δυνητικοί κίνδυνοι που αφορούν τη χώρα μας», στο πλαίσιο κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όπως τόνισε, οι αρχές εξετάζουν όλες τις πληροφορίες και ανταλλάσσουν πληροφορίες με την ΕΕ και άλλες χώρες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που να προκαλεί συναγερμό.

«Δεν εφησυχάζουμε. Παρακολουθούμε ό,τι πρέπει και λαμβάνουμε τα μέτρα μας», σημείωσε ο υπουργός.

Αναφερόμενος στην υπόθεση θανάτου 20χρονου στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι «πολύ σύντομα η αστυνομία θα έχει απαντήσεις για όλα» και ότι οι εμπλεκόμενοι «θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη».

Όπως είπε, μέχρι στιγμής επικρατεί το οπαδικό υπόβαθρο, ωστόσο «ξεκάθαρα πρόκειται για βία». Ο υπουργός επισήμανε ότι, ενώ έχει γίνει πρόοδος στην αντιμετώπιση της βίας εντός των γηπέδων, «η βία έχει μεταφερθεί έξω από αυτά».

«Είναι εγκληματίες που κρύβονται πίσω από οπαδικά σχήματα. Καθήκον μας είναι να εξαρθρώσουμε τις εγκληματικές ομάδες. Πρέπει να τις εξαλείψουμε και να δούμε ποιοι πραγματικά κρύβονται πίσω από αυτά τα κινήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τον θάνατο κρατουμένων στις φυλακές Κορυδαλλού

Καθώς ερωτήθηκε για τον θάνατο δύο κρατουμένων στις φυλακές Κορυδαλλού, που συμμετείχαν σε πρόγραμμα απεξάρτησης, ο υπουργός σημείωσε ότι δεν γνωρίζει ακόμη τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι θάνατοι.

«Ο ιατροδικαστής και ο εισαγγελέας εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και θα αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν», δήλωσε και πρόσθεσε ότι οι φυλακές είναι υπερπλήρεις και ότι διεξάγονται προσπάθειες δημιουργίας πέντε νέων σωφρονιστικών καταστημάτων.

«Έρχονται πρόστιμα από τις έξυπνες κάμερες»

Αναφερόμενος στην οδική ασφάλεια, ο υπουργός υπογράμμισε ότι, παρά τα μέτρα των πιλοτικών καμερών και τις προειδοποιητικές πινακίδες, πολλοί οδηγοί συνεχίζουν να μη συμμορφώνονται με τα όρια ταχύτητας.

«Δεν μπορεί να συνεχιστεί η μαζική παραβίαση των κανόνων. Σε λίγες ημέρες θα αρχίσουν να βεβαιώνονται τα πρόστιμα από τις έξυπνες κάμερες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το σημαντικό δεν είναι η καθυστέρηση που δημιουργούνται κατά τη διενέργεια αλκοτέστ, αλλά το ότι «οι οδηγοί φτάνουν με ασφάλεια στο σπίτι τους, παρά τις παραβάσεις».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα Σαββατοκύριακα καταγράφονται πλέον λιγότερα ατυχήματα, κάτι που αποδίδεται στην αυξημένη κινητοποίηση της Τροχαίας.

Ο υπουργός αποκάλυψε τις επόμενες ημέρες αναμένεται νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία, σε περιπτώσεις όπου ο οδηγός εντοπίζεται με αλκοόλ 0,20- 0,40, οι συνεπιβάτες θα μπορούν με δική τους ευθύνη να παραλάβουν το όχημα, ώστε να μην το πάρει η τροχαία.