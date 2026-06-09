Χρυσοχοΐδης για τον 37χρονο Παλαιστίνιο: «Παραδέχθηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση»

«Παραδέχθηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης ως μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, να έχει σχέση με δίκτυο που προετοίμαζε τρομοκρατικά χτυπήματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες



Ειδικότερα, μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας (8/6) στο Action 24 ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επεσήμανε πως: «ομολόγησε ότι ετοίμαζε κατόπιν εκπαίδευσης στη Μαλαισία κάποια τρομοκρατική επίθεση σε ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό θα αξιολογηθεί από τον Εισαγγελέα και τον Ανακριτή», ενώ υπογράμμισε πως «τι αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιος και πως του την ανέθεσαν, και τι συνέπειες μπορεί να έχει μια τέτοια αποστολή».

«Η Χαμάς είναι μία 40χρονη παλαιστινιακή, επαναστατική οργάνωση, δεν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις ποτέ έξω από το Ισραήλ και ξαφνικά αυτό συνιστά μία αλλαγή στρατηγικής, και αν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική είναι μεγάλη απειλή. Φυσικά, υπάρχει δίκτυο», είπε.

Σε ερώτηση για το πώς εντόπισαν οι Ελληνικές αρχές τον 37χρονο: «Όλα στηρίχθηκαν σε πληροφορίες, έγιναν οι αναγκαίες επιχειρήσεις πρώτα από την ΕΥΠ και στη συνέχεια από την Αστυνομία, η οποία έκανε την προσαγωγή και τη σύλληψη. Προφανώς, είναι προϊόν που προέρχονται από διάφορες υπηρεσίες, οι οποίες συνεργάζονται και με τις δικές μας υπηρεσίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε αποτρεπτικοί και να μη κινδυνεύουμε από τέτοιες ενέργειες.

Για μία πιθανή τρομοκρατική επίθεση σε ένα κρουαζιερόπλοιο στην Κρήτη, αρνήθηκε να απαντήσει διότι όπως τόνισε «θα κάνω υποθέσεις οι οποίες θα είναι χωρίς κανένα περιεχόμενο».

Τέλος, σε ότι αφορά το προφίλ του 37χρονου είπε ότι είναι: «ένας κανονικός άνθρωπος, ο οποίος εργαζόταν σε ξενοδοχείο και συμπεριφερόταν σαν ένας καθημερινός εργαζόμενος. Από την άλλη πλευρά, έφυγε από εδώ, πήγε στη Ζυρίχη, από τη Ζυρίχη στο Κατάρ, από το Κατάρ πέταξε στην Ινδονησία, από την Ινδονησία πέταξε στη Μαλαισία. Ένας συνηθισμένος άνθρωπος δεν τα κάνει αυτά».