Χρυσοχοΐδης: «Σε 20 μέρες στην Αττική ένοπλοι αστυνομικοί στους καταυλισμούς» - Ο ρόλος των διαμεσολαβητών

Στο θέμα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, χαρακτηρίζοντας την απόφαση του πρωθυπουργού να δοθεί η ευθύνη της διαχείρισης του χώρου στο Στρατό, χαρακτηρίζοντας την «σωστή και μετρημένη» αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξή του σήμερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3.

Παράλληλα ανακοίνωσε την ενίσχυση της Τροχαίας με περίπου 200 αστυνομικούς, εκ των οποίων οι 100 θα είναι γυναίκες, που θα συμμετέχουν στα μπλόκα για την εφαρμογή του νέου ΚΟΚ, ενώ έκανε ειδική αναφορά και στην εγκατάσταση των 70 «ράμπο» που εκπαιδεύει το «ελληνικό FBI», στους καταυλισμούς Ρομά και την πρόσληψη 50 διαμεσολαβητών για την ενίσχυση της επικοινωνίας με την συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα.

Ειδικότερα, ο κ. Χρυσοχοΐδης, για το ζήτημα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, ανέφερε ότι «γίνεται υπερβολικός θόρυβος για ένα θέμα που είναι τόσο αυτονόητο» και πρόσθεσε: «Θεωρώ ότι η απόφαση είναι σωστή και ταυτόχρονα μετρημένη, με την έννοια ότι αποκαθιστά το εθνικά αυτονόητο. Είναι ένα ιερό μνημείο, ένας ιερός τόπος, εθνικός τόπος.

Σε ό,τι αφορά την αστυνομία, η αστυνομία αυτό που έκανε ως τώρα θα συνεχίσει να το κάνει. Δηλαδή, να διαχειρίζεται την ασφάλεια του μνημείου και περαιτέρω της ευρύτερης περιοχής», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Διαβάστε επίσης: Μαρινάκης για μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: «Δεν θα επιτρέπεται νέα αναγραφή ονομάτων, σπρέι και πανό»

Για τον θόρυβο που έχει προκαλέσει το συγκεκριμένο θέμα τον τελευταίο καιρό, ο Κ. Χρυσοχοΐδης είπε: «Εδώ και κάποιους μήνες, με αφορμή το τραγικό περιστατικό των Τεμπών, έχει διαμορφωθεί εκεί ένας χώρος όπου χιλιάδες άνθρωποι, με τον δικό του τρόπο ο καθένας πηγαίνουν να "προσκυνήσουν" ή να πενθήσουν την απώλεια τόσων ανθρώπων. Αυτό πρέπει να το σεβαστούμε.

Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι οι αντιλήψεις που διαμορφώνονται. Διάβαζα ότι κάποιοι θέλουν να πάνε να κάνουν εκεί μία κατάληψη και μία διαδήλωση… Επιχειρούν κάποιοι, δηλαδή, να δώσουν μια πολιτική κόντρα για ένα πράγμα το οποίο είναι ιερό και κοινό. Γιατί πρέπει να κάνουμε πολιτική κόντρα για αυτό το θέμα τώρα;…. Αυτό το οποίο πρέπει να φροντίσουμε είναι να αποκαταστήσουμε ότι αρκεί ένας ιερός χώρος και κοινός για όλους μας».

Ενίσχυση της Τροχαίας με επιπλέον 200 αστυνομικούς

Σχετικά με την Τροχαία ο υπουργός ανακοίνωσε ότι ενισχύεται με επιπλέον, περίπου, 200 αστυνομικούς. Όπως είπε, θα ενισχυθεί με 130 άτομα η ειδική ομάδα ελέγχων, η ΟΕΠΤΑ, η οποία οργανώνει μπλόκα στους δρόμους.

Μάλιστα, τα 100 θα είναι γυναίκες αστυνομικοί οι οποίες και θα αναλάβουν το έργο της βεβαίωσης παραβάσεων για αλκοόλ, κράνος, υπερβολική ταχύτητα μέσα στην πόλη, «έτσι ώστε να εκλείψουν τα φαινόμενα, τα οποία δημιουργούν παραβατικότητα και δημιουργούν ατυχήματα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε παραβάτες οδηγούς που κάνουν κόντρες και «ανεβάζουν» τις «επιδόσεις» τους στα social media. «Όλοι αυτοί τώρα έχουν μια καινούργια μόδα… Μαζεύονται 20, 30, 50, 100 δίκυκλα μέσα σε δρόμους που έχουν μεγάλη κυκλοφορία όπως είναι ο Κηφισός, η Αττική Οδός και κάνουν κόντρες… Μέσα στη Βάρη τρέχει με 220 και το δείχνει στο Tik Tok.

Οι άνθρωποι είναι σε παραλογισμό, είναι τόσο ανόητοι που δεν σέβονται τη ζωή των παιδιών μας, τη ζωή όλων μας… η συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων είναι αντικοινωνική… Και σε όλα αυτά υπάρχει απάντηση, πλέον, με αυστηρούς ελέγχους, με σχέδια επιχειρησιακά».

Στους καταυλισμούς ένοπλοι αστυνομικοί και διαμεσολαβητές

Σχετικά με τους καταυλισμούς των Ρομά, ο κ. Χρυσοχοΐδης, αφού ανέφερε πως τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε ένα πολύ βαρύ κύμα εγκληματικότητας, το οποίο προέρχεται σε μεγάλο ποσοστό που ξεπερνάει το 70-75% από τη συγκεκριμένη κατηγορία, υπενθύμισε πως σε λίγες μέρες, μέσα στους οικισμούς εγκαθίστανται οι ένοπλοι, εκπαιδευμένοι αστυνομικό.

Συγκεκριμένα, όπως είπε, σε 5 ημέρες θα εγκατασταθούν στους οικισμούς στην Περιφέρεια και σε 20 μέρες στην Αττική. Οι αστυνομικοί θα είναι ένοπλοι, συντεταγμένοι και εκπαιδευμένοι, με αποστολή να κάνουν πρόληψη με περιπολίες και διάλογο με τους Ρομά αλλά και σύνταξη δικογραφιών εκεί που βεβαιώνονται αδικήματα.

Και πρόσθεσε: «Μέσα στους οικισμούς, προσλαμβάνουμε και 50 διαμεσολαβητές, οι οποίοι θα είναι μαζί με τους αστυνομικούς και θα έχουν τον ρόλο της επαφής με τους ανθρώπους, έτσι ώστε να λύνονται ειρηνικά, αποτρεπτικά πολλά προβλήματα, για να μην δημιουργούνται συγκρούσεις.

Όμως, δεν υπάρχει πλέον απολύτως καμία περίπτωση να αναβληθεί ή να ανασταλεί ή να ανακοπεί αυτό».