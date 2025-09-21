Χυδαιότητα Καμπουράκη για Καρυστιανού: «Να εγγυηθεί ότι μπορεί να μειώσει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, όχι μόνο Τέμπη»

Παραλλήρημα από τον Δημήτρη Καμπουράκη στο Action 24 και την εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο», σχολιάζοντας απρεπώς τη Μαρία Καρυστιανού. Μία μάνα που έχασε το παιδί της στα Τέμπη και ζητάει δικαιοσύνη για την Μάρθη και τα άλλα 56 θύματα.

Ο έμπειρος δημοσιογράφος μίλησε τουλάχιστον χυδαία για τη Μαρία Καρυστιανού, καθώς - σχολιάζοντας τη συνέντευξη που έδωσε στο Mega, την οποία χαρακτήρισε «πολιτική», σε μία από τις γνωστές του εκρήξεις ανέφερε: «Εάν η Καρυστιανού μπορεί να μου εγγυηθεί ότι θα μειώσει τις τιμές στο σουπερμάρκετ και ότι έχει ένα τρόπο θα το συζητήσουμε!».

Ο Μπάμπης Παπαπαναγιώτου, δεν πήγε πίσω, σχολιάζοντας: «Κι αν εσύ την πιστέψεις, εγώ μαζί σου», με τον Δημήτρη Καμπουράκη να λέει στη συνέχεια: «Όχι, να μου πει πρώτα…. Όχι να μου λέει μόνο δικαιοσύνη, τα Τέμπη…»! Απαράδεκτο και χυδαίο.

Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Κωστή Χατζηδάκη δεν έχουμε ακούσει να ζητάει εγγυήσεις για την ακρίβεια που γονατίζει τους πολίτες.

Ζητάει από μία μάνα που έχασε το παιδί της και παλεύει για ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ εγγυήσεις, επειδή σε ερώτηση για το αν σκέφτεται να πολιτευτεί, απάντησε: «Για μένα αυτό το 25% αν είναι αληθινό μου δίνει ότι η κοινωνία δεν θέλει πλέον κάτι που να προέρχεται από το σύστημα. Η κοινωνία έχει ανάγκη από ανθρώπους ανεξάρτητους και άφθαρτους, οι οποίοι θα έρθουν με νέο πρόγραμμα και θα μπουν μπροστά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ηγηθώ μίας τέτοιας προσπάθειας, αλλά δεν το βλέπω προσωπικά για μένα.

Ακόμα δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο, αλλά και εγώ είμαι στο 25% που νιώθω αυτή την ανάγκη. Αν δημιουργείτο κάτι που να ήταν συμβατό με τις σκέψεις μου, εννοείται ότι θα ήμουν μέρος του».

Το λιγότερο χυδαίο...

