Η άδεια καρέκλα του Άδωνι Γεωργιάδη στο Kontra: «Ο καλεσμένος μας προφανώς το μετάνιωσε»

Δεν πήγε τελικά ο Άδωνις Γεωργιάδης στην εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Kontra, στον οποίο ήταν καλεσμένος. Τι είπε η παρουσιάστρια της εκπομπής.

Καλεσμένος στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra ήταν ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος, όπως πληροφόρησε το κοινό η Λουκία Γκάτσου, τελικά δεν πήγε.

Η δημοσιογράφος δείχνοτας την άδεια καρέκλα, όπου επρόκειτο να καθίσει ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε «βλέπετε μια άδεια καρέκλα. Σας την δείχνουμε επειδή ο καλεσμένος μας προφανώς μετάνιωσε.

Θα βρισκόταν ο Άδωνις Γεωργιάδης. Είχαμε συμφωνήσει να έρθει σήμερα εδώ, να του κάνω όλες τις ερωτήσεις για το θέμα που έχει προκύψει μετά τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Ο κ. Γεωργιάδης επέλεξε να μην έρθει. Τα συμπεράσματα δικά σας. Έχουμε δύο ώρες εκμπομπή, αν αλλάξει γνώμη εμείς εδώ θα είμαστε και τον περιμένουμε.

 

