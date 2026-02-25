Η άδεια καρέκλα του Άδωνι Γεωργιάδη στο Kontra: «Ο καλεσμένος μας προφανώς το μετάνιωσε»

Καλεσμένος στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra ήταν ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος, όπως πληροφόρησε το κοινό η Λουκία Γκάτσου, τελικά δεν πήγε.
Η δημοσιογράφος δείχνοτας την άδεια καρέκλα, όπου επρόκειτο να καθίσει ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε «βλέπετε μια άδεια καρέκλα. Σας την δείχνουμε επειδή ο καλεσμένος μας προφανώς μετάνιωσε.
Θα βρισκόταν ο Άδωνις Γεωργιάδης. Είχαμε συμφωνήσει να έρθει σήμερα εδώ, να του κάνω όλες τις ερωτήσεις για το θέμα που έχει προκύψει μετά τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Ο κ. Γεωργιάδης επέλεξε να μην έρθει. Τα συμπεράσματα δικά σας. Έχουμε δύο ώρες εκμπομπή, αν αλλάξει γνώμη εμείς εδώ θα είμαστε και τον περιμένουμε.
- Τα διόλου τυχαία «καρφιά» στον Δένδια, το timing των δηλώσεων του υπουργού και οι μάταιες εξεταστικές
- «Όταν έγινα πατέρας, άλλαξε ο τρόπος που έβλεπα τον πόλεμο»: Ο Πάνος Χαρίτος στο Reader
- Αίγιο: «Έριξε ευθεία βολή προς τα παιδιά, ο γιος μου δέχθηκε 10 σκάγια» λέει πατέρας θύματος
- Μάρτιν Σορτ: Αυτοκτόνησε η 42χρονη κόρη του διάσημου ηθοποιού
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.