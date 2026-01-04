Νέα Δημοκρατία για Γιώργο Παπαδάκη: «Υπηρέτησε την ενημέρωση με ήθος, επαγγελματισμό και ανθρωπιά»

Μετά την προσωπική ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία προχώρησε με τη σειρά της σε ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη.

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια του συναδέλφου Γιώργου Παπαδάκη. Υπηρέτησε την ενημέρωση με ήθος, επαγγελματισμό και ανθρωπιά, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη και την αγάπη των πολιτών.

Διαβάστε επίσης: «Να πω κάτι που μου έλειψε;...Καλημέρα Ελλάδα!»: Η τελευταία εμφάνιση onair του Γιώργου Παπαδάκη πριν από 13 μέρες

Ο Γιώργος Παπαδάκης χάραξε την πορεία της ελληνικής τηλεόρασης για πολλές δεκαετίες και αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη δημοσιογραφική ζωή της χώρας.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του», αναφέρει η ανακοίνωση.