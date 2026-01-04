Μενού

«Να πω κάτι που μου έλειψε; Καλημέρα Ελλάδα!»: Η τελευταία εμφάνιση on air του Γιώργου Παπαδάκη πριν από 13 μέρες

Αυτή ήταν η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση του Γιώργου Παπαδάκη. Όλα όσα είπε στον αέρα του ANT1 και τους τηλεθεατές.

παπαδάκης
Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση του Γιώργου Παπαδάκη | ANT1@GLOMEX
Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του ξαφνικού θανάτου του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος επί 34 χρόνια συνεχόμενα βρισκόταν στα σπίτια μας μέσω της εκπομπής του. 

Τον Ιούλιο του 2025 αποφάσισε ότι δεν θα  συνεχίσει την τηλεόραση και την πρωινή ζώνη, αλλά συχνά πυκνά εμφανιζόταν στον αέρα για πολιτικές τοποθετήσεις και σχολιασμούς. 

 

Η τελευταία του τηλεοτική εμφάνιση ωστόσο, ήταν πριν από 13 μέρες  στον τηλεμαραθώνιο του ANT1

«Μου επιτρέπεται να πω κάτι που θέλω, που είναι το μοναδικό που μου λείπε; Καλημέρα Ελλάδα! Να σας καλημερίσουμε,να σας καλωσορίσουμε και να δεσμευτείτε ότι θα συμμετάσχετε σε αυτό τον τηλεμαραθώνιο που σαν στόχο έχει περισσότερα χαμόγελα στα παιδιά και λιγότερα θλιμμένα πρόσωπα», είπε μεταξύ άλλων ο παρουσιαστής. 

Ο Γιώργος Παπαδάκης μάλιστα δήλωσε ότι είχε κάνει πολλούς τηλεμαραθωνίους και ότι η ανταπόκριση στην προσπάθεια στήριξης των παιδιών που έχουν ανάγκη ήταν πάντοτε τεράστια. 

