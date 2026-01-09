Σε μια ανάρτηση στο Instagram, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να κάνει τον δικό του απολογισμό για την κατάσταση στα δημόσια πανεπιστήμια, παρουσιάζοντας δύο βασικά σημεία που –όπως είπε– «πρέπει να ξέρουμε» καθώς η χώρα μπαίνει στο 2026.

Με έναν τόνο αυτοπεποίθησης, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το 2025 ήταν «μια καλή χρονιά» για την ανώτατη εκπαίδευση και ότι το 2026 «θα είναι ακόμη καλύτερη».

Στο επίκεντρο της ανάρτησης βρέθηκε η διαγραφή των λεγόμενων «αιώνιων φοιτητών». Σύμφωνα με τον ίδιο, 308.000 «κατ’ όνομα φοιτητές» αφαιρέθηκαν από τα μητρώα των ΑΕΙ, μια κίνηση που η κυβέρνηση παρουσιάζει ως εξυγίανση του συστήματος.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι στο τέλος του 2025 «δεν υπήρχε καμία ενεργή κατάληψη» σε χώρους διδασκαλίας, μιλώντας για «τέλος μιας πρακτικής δεκαετιών».

Για να ενισχύσει το αφήγημά του, ο Μητσοτάκης παρέθεσε δύο εικόνες: το κυλικείο της Νομικής «πριν και μετά», καθώς και τη νέα βιβλιοθήκη του Τμήματος Θετικών Επιστημών στο ΑΠΘ — έναν χώρο που, όπως είπε, βρισκόταν υπό κατάληψη για δεκαετίες και πλέον έχει μεταμορφωθεί σε «πραγματικό χώρο γνώσης».

Με αυτά τα παραδείγματα, ο πρωθυπουργός επιχειρεί να σκιαγραφήσει την εικόνα των δημόσιων πανεπιστημίων «όπως τη θέλουμε και για την οποία αγωνιζόμαστε». Μια ανασκόπηση που, ανεξάρτητα από το πώς την αξιολογεί κανείς, δείχνει ξεκάθαρα την κατεύθυνση που θέλει να δώσει η κυβέρνηση στην ανώτατη εκπαίδευση τα επόμενα χρόνια.