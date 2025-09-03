Πληροφορούμαι ότι σε ανώτατα στελέχη της αγοράς που εμπλέκονται στις συζητήσεις για τη διαχείριση των υδάτων υπάρχει έντονη ανησυχία για τη διαθεσιμότητα υδάτινων πόρων στη χώρα μεσομακροπρόθεσμα. «Αν δεν παρέμβουμε άμεσα, έχουμε 1,5 με 2 χρόνια», μου ανέφερε πολύ σοβαρή πηγή. Καταλαβαίνω ότι έχει αφεθεί στον Μητσοτάκη να κάνει ανακοινώσεις το ερχόμενο Σάββατο από τη ΔΕΘ για το σχέδιο που χειρίζεται η Αντιπροεδρία και έχει προχωρήσει αρκετά ο Χατζηδάκης, με την ενίσχυση ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και τη διαμόρφωση μιας ακόμα ισχυρής εταιρίας.

Η παρουσία Δημητριάδη και τα ραντεβού

Συνεχίζω το ρεπορτάζ για την προοπτική επανόδου του Γρηγόρη Δημητριάδη στα της ΝΔ - παρά τις επιμέρους ενστάσεις που υπάρχουν και στο ευρύτερο πρωθυπουργικό περιβάλλον, για να σας πω ότι ο ίδιος θα είναι κανονικά παρών στο Βελλίδειο το Σάββατο και δεν θα κάτσει σε μια...γωνία. Δεν ξέρω πού ακριβώς θα είναι, αλλά δεν θα είναι και κρυμμένος, ενώ εικάζω ότι θα μπει κανονικά μαζί με τα άλλα στελέχη, περνώντας μπροστά από τις κάμερες. Σημειωτέον, χθες είδε ακόμα έναν βουλευτή, τον Μακάριο Λαζαρίδη με τον οποίον συνδέονται από τα πολύ παλιά χρόνια, όταν ακόμα ο Μητσοτάκης ήταν στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι δύο συνεργάτες του.

Χαμηλώνουν τα τεκμήρια διαβίωσης

Ένα μέτρο που αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ είναι η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης, βάσει των οποίων φορολογείται ένας σημαντικός αριθμός (πάνω από 1 εκατομμύριο) πολιτών. Πρόκειται για ένα βήμα εκσυγχρονισμού της φορολογικής πολιτικής, αφού τα τεκμήρια διαβίωσης - που θεσπίστηκαν το 1978 επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμανλή - εκπέμπουν και το πνεύμα της εποχής τους, μια περίοδο όπου η εφορία αδυνατούσε να εντοπίσει το πραγματικό εισόδημα των πολιτών. Έκτοτε έχει υπάρξει πρόοδος, αν και απέχουμε πολύ ακόμη από το να πούμε πως η εφορία μπορεί να βρει το σύνολο της φορολογητέας ύλης.

Το ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο, ο Παπανδρέου στην Κίνα

Το όλον ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί σήμερα, 3η του Σεπτέμβρη στο Ζάππειο, για να γιορτάσει την 51η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Το όλον είναι μάλλον σχήμα λόγου, αφού ο πρώην Πρόεδρος και πρώην Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στην Κίνα για την 80ή επέτειο από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, προσκεκλημένος της κινεζικής ηγεσίας. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, καλό είναι να υπάρχει και κάποιος που μιλάει με το άλλο μπλοκ που είναι υπό διαμόρφωση, αν και στη Χαριλάου Τρικούπη, δεν είδα πολλούς να χαίρονται με την επιλογή Παπανδρέου.

Ο Δένδιας και η Β' Θεσσαλονίκης

Με ενδιαφέρον καταγράφω ότι στο πρόγραμμα περιοδειών των υπουργών και βουλευτών της ΝΔ, έχει ανατεθεί στον Νίκο Δένδια η "δύσκολη" Β' Θεσσαλονίκης, όπου καταγράφεται άνοδος των κομμάτων στα δεξιά της ΝΔ. Χθες, βρέθηκε σε στρατόπεδο της περιοχής, ενώ προέδρευσε και σε σύσκεψη της Νομαρχιακής της ΝΔ στην περιοχή. Θα ανέβει ξανά προς το τέλος της εβδομάδας, συνεχίζοντας τις επαφές του, αν και οι περιφέρειες της Θεσσαλονίκης είναι δύσκολη άσκηση για το κυβερνών κόμμα.

Μια απώλεια που θα στοιχίσει

Στις ΗΠΑ υπάρχουν άνθρωποι που κινούνται δεξιά κι αριστερά δηλώνοντας πως ξέρουν πράγματα κι επηρεάζουν καταστάσεις. Υπήρχαν κι αυτοί που κινούνταν εκτός ραντάρ που ήταν όμως πάρα πολύ σημαντικοί για το κατεστημένο της ελληνικής πολιτικής. Ένας εξ αυτών ήταν ο Νικ Μητρόπουλος, που έφυγε χθες σε ηλικία 73 ετών. Επρόκειτο για στενό συνεργάτη του Μάικ Δουκάκις, παλιό κυβερνήτη της Βοστόνης και υποψήφιο των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο το 1988. Ο Μητρόπουλος είχε προσβάσεις στο Κογκρέσο και λειτουργούσε ως liaison της Αθήνας με την Ουάσιγκτον, ενώ ως πρώην επικεφαλής στο Kennedy School στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ είχε βοηθήσει πολλούς Έλληνες με τις ακαδημαϊκές τους σπουδές. Και μέχρι τέλους ήταν ακούραστος.