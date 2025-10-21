Η Ανθή Βούλγαρη στρίμωξε για τα καλά τον Παύλο Μαρινάκη: «Τα παιδιά δολοφονήθηκαν, σας πέφτει βαρύ»

Στα «σχοινιά» στρίμωξε δημοσιογραφικά η Ανθή Βούλγαρη τον Παύλο Μαρινάκη, που του είπε πως τα παιδιά στα Τέμπη δολοφονήθηκαν και της απάντησε με το Μάττι.

Η παρουσιάστρια του Κοινωνία Ώρα Mega, του είπε στη συνέχεια πως η κυβέρνηση κάθε το ένα φάουλ πίσω από το άλλο, δεν λαμβάνει υπόψιν το συναίσθημα των γονιών ενώ του θύμισε πως ίδια ευαισθησία δεν έδειξε η κυβέρνηση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη όταν καίγονταν τα φυλάκια και δάκρυζαν οι εύζωνες από τα δακρυγόνα.

Ανθή Βούλγαρη: Αυτά τα παιδιά δολοφονήθηκαν από την κρατική αναλγησεία, αν υπήρχε η σύμβαση 717, δεν θα είχαμε τόσους νεκρούς. Θέλετε να πείτε θυσιάστηκαν; Δεν το δέχομαι. Αυτοί οι γονείς κάπως πρέπει να βγάλουν τον πόνο που έχουν. Όταν έρχεται ο πρωθυπουργός της χώρας - τυχαία; άτυχα; δεν ξέρω - και μετά τον Πάνο Ρούτσι λέει θα ψηφιστεί τροπολογία, καταλαβαίνεται ότι είναι προκλητικό. Δεν μπορεί να μην το καταλαβαίνεται.

Παύλος Μαρινάκης: Τα παιδιά αυτά σκοτώθηκαν σε ένα τραγικό δυστύχημα με τον πλέον μοιραίο τρόπο γιατί «συναντήθηκαν» τυχαία μοιραία λάθη με αστοχίες...

Α.Β: Πολιτικές.

Π.Μ: ...και παθογένειες του ελληνικού κράτους. Αν θεωρείται ότι τα παιδιά αυτά δολοφονήθηκαν όπως λέτε, τότε αντίστοιχα θα πρέπει να πείτε για όσους σκοτώθηκαν στο Μάττι, ότι δολοφονήθηκαν από το Κράτος. Δεν ακούσαμε κανέναν να το λέει αυτό.

Α.Β: Μην τα μπερδεύετε κύριε Μαρινάκη

Π.Μ: Μισό λεπτό... Κυρία Βούλγαρη είναι βαριά λέξη.

Α.Β: Σκοτώθηκαν, για να μην σας πέφτει βαρύ...

Π.Μ: Το είπατε όμως...

Α.Β: Το αλλάζω για να μην σας πέφτει βαρύ

Π.Μ: Δεν θεωρώ ότι τη λέξη «δολοφόνησαν» το προσπερνάμε. Το 112, το 2019 λειτούργησε...

Α.Β: Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι εσείς οι πολιτικοί δεν έχετε καμία ευθύνη; Αυτό λέμε...

Π.Μ: Αφήστε να μιλήσω.

Α.Β: Σας αφήνω, πόση ώρα μιλάτε, αλλά ακούμε αυτά που μας λέτε συνέχεια.

Π.Μ: Μου είπατε κάτι πολύ χοντρό.

Α.Β: Ωραία θα το επαναλάβω, το επαναλαμβάνω...

Π.Μ: Αν θεωρείται πως αυτά τα παιδιά δολοφονήθηκαν - εγώ δεν είπα ότι δεν υπάρχουν ευθύνες - τότε αυτοί που σκοτώθηκαν στο Μάττι, θα έπρεπε να πούμε ότι δολοφονήθηκαν.

Α.Β: Είναι άλλο θέμα...

Π.Μ: Αφήστε να τελειώσω, έχω να πω δτο πράγματα. Γιατί το 112 λειτούργησε ως δια μαγείας μέσα σε λίγους μήνες και μέχρι τότε δεν μπορούσε να λειτουργήσει και το είπε ο Εισαγγελέας έδρας... Α θεωρείται ότι δολοφοβήθηκαν στα Τέμπη, γιατί κάποιος σκόπιμα τα δολοφόνησε, τότε κάθε θύμα στην Πατρών - Πύργου και στους δρόμους που δεν έγιναν και τώρα ολοκληρώνονται θα έπρεπε να έχει ως φυσικό αυτουργό, δολοφόνο, τον κάθε Υπουργό.

Α.Β: Τα βάζετε όλα σε ένα τσουβάλι. Αλλά αν θέλετε να σας απαντήσω για το Μάττι, ναι, θα έπρεπε να υπάρχουν και εκεί πολιτικές ευθύνες. Δεν συμμερίζεστε το συναίσθημα των ανθρώπων καθόλου.

Π.Μ: Αφήστε με κα. Βούλγαρη να μιλήσω.

Α.Β: Σας έχω αφήσει. Σας ακούμε συνέχεια κύριε Μαρινάκη.

Στη συνέχεια τον ρώτησε για την ατιμωρησία της κυβέρνησης...

Α.Β: Δεν έχουμε; Έχετε κάνει το ένα φάουλ πίσω από το άλλο κύριε Μαρινάκη. Το έχετε αντιμετωπίσει ως τροχαίο.

Π.Μ: Δεν δέχομαι να λέτε ότι δεν έχουμε συναίσθημα.

Α.Β: Δεν το λανβάνετε υπόψιν είπα

Π.Μ: Θα πρέπει να καταλάβουμε πως υπάρχουν χώροι ιεροί...

Α.Β: Όταν καιγόταν τα φυλάκια δεν σας ένοιαζε δηλαδή. Όταν δάκρυζαν οι Εύζωνοι από τα δακρυγόνα δεν σας ένοιαζε....

Π.Μ: Κακώς, κακώς