Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, και ο υπουργός Μεταφορών της Γαλλικής Δημοκρατίας, Philippe Tabarot, συμπροέδρευσαν, στις 4 Ιουνίου 2026 στην Αθήνα, σε συνάντηση με συμμετοχή Γαλλίας και Ελλάδας, με αντικείμενο την απανθρακοποίηση και την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας.

Στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας, η οποία υπεγράφη στις 25 Απριλίου 2026 από τον πρόεδρο Μακρόν και τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 4 Ιουνίου, συνάντηση των βασικών εμπλεκόμενων φορέων.

Η απανθρακοποίηση στο επίκεντρο

Επίκεντρο στάθηκε η συνέχιση των προσπαθειών για την απανθρακοποίηση του ναυτιλιακού τομέα, με παράλληλη διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας και της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας.

Της συνάντησης συμπροέδρευσαν ο Βασίλης Κικίλιας, υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελληνικής Δημοκρατίας, και ο Philippe Tabarot, υπουργός Μεταφορών της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Οι δύο χώρες επαναβεβαιώνουν τη βούλησή τους να συνεργαστούν σε ζητήματα που αφορούν τη διεθνή ναυτιλία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο χώρες συμφωνούν να διαβουλεύονται αμοιβαία επί διεθνών ναυτιλιακών ζητημάτων και να καταβάλλουν προσπάθειες για τη διαμόρφωση κοινής αντίληψης και κοινής προσέγγισης.