ΠΑΣΟΚ μετά την ομιλία Τσίπρα στο συνέδριο του Economist: «Ατάκες από Δελτία Τύπου του ΠΑΣΟΚ»

Το ΠΑΣΟΚ έδωσε μια αιχμηρή απάντηση στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist, κατηγορώντας τον για πολιτικό δανεισμό από τις θέσεις και τη φρασεολογία του ΠΑΣΟΚ.

Η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για «rebranding» που βασίζεται σε «ατάκες από τα Δελτία Τύπου του ΠΑΣΟΚ», ενώ επισημαίνει ότι ακόμη και η περιγραφή της αγοραστικής δύναμης των μισθών αποτελεί πιστή αντιγραφή από ανακοίνωση της 26ης Αυγούστου.

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ έρχεται σε συνέχεια της παρουσίασης των «9 αξόνων του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης» από τον κ. Τσίπρα, με το κόμμα να υπογραμμίζει πως οι θέσεις αυτές δεν αποτελούν πρωτογενή πολιτική πρόταση, αλλά ανακύκλωση ήδη διατυπωμένων θέσεων του ΠΑΣΟΚ.

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

«Κάποτε ο κ. Τσίπρας μιμούνταν τη φωνή του Ανδρέα, τώρα στο πλαίσιο του rebranding έφτιαξε την ομιλία του με ατάκες από τα Δελτία Τύπου του ΠΑΣΟΚ όπως η γλαφυρή περιγραφή του για την αντιστοίχηση της αγοραστικής δύναμης των μισθών που είναι copy paste από Δελτίο Τύπου της 26ης Αυγούστου.»