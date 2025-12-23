Η ατζέντα του τελευταίου Yπουργικού του 2025: Το νέο μήνυμα Μητσοτάκη και οι μεταρρυθμίσεις του 2026

Με το βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία και στις γιορτές που «δεν πρέπει να διαταραχθούν οι μεταφορές, οι ταξιδιώτες και το εμπόριο» θα είναι η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο σημερινό τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της χρονιάς (στις 11.00) με φόντο τα αγροτικά μπλόκα, αλλά και στον κυβερνητικό σχεδιασμό για το 2026.

Σύμφωνα με συνεργάτες του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εκπέμψει νέο μήνυμα προς αγρότες και παραγωγούς να σεβαστούν τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου τις ημέρες των εορτών και να αναθεωρήσουν την αδιάλλακτη στάση τους. Η κυβέρνηση εξάλλου προειδοποιεί ότι ο αποκλεισμός των δρόμων «δεν θα έχει θετική επίπτωση στα αιτήματά τους, καθώς τα «όρια» που έχει θέσει η κυβέρνηση αναφορικά με τα αιτήματα που είναι εφικτό να ικανοποιηθούν «δεν αλλάζουν».

Στόχος της κυβέρνησης παραμένει η συνάντηση με μια αντιπροσωπεία που θα εκπροσωπεί το σύνολο των αγροτών, συμπεριλαμβανομένων και όσων διαμαρτύρονται στα μπλόκα. Προς ώρας ωστόσο η άκαμπτη στάση των μπλόκων δεν βοηθά στο διάλογο. Παράλληλα, είναι δεδομένο πως ο όγκος των κινητοποιήσεων δεν επιτρέπει μία δυναμική αντιμετώπιση των μπλόκων, καθώς επιχειρησιακά είναι αδύνατον να απομακρυνθούν ταυτοχρόνως χιλιάδες τρακτέρ.

Διαβάστε ακόμα: Χριστούγεννα στα μπλόκα θα κάνουν οι αγρότες: Στην άκρη του δρόμου τα τρακτέρ από σήμερα

Εκτιμάται πάντως ότι η σκληρή στάση που επιλέγεται από τους παραγωγούς στρέφει εντέλει την κοινωνία εναντίον τους. «Είναι λογικό να εξοργίζεται όταν ταλαιπωρείται, με αποτέλεσμα να βγαίνουν όλοι χαμένοι», τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνουν ανεκτοί ακτιβισμοί όπως το να σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων για ελεύθερη διέλευση, προειδοποιώντας ότι οι εν λόγω ενέργειες επιφέρουν τόσο ποινικές όσο και αστικές διοικητικές κυρώσεις για «να πληρώσουν τη νύφη» εκείνοι και όχι ο Έλληνας φορολογούμενος.

Ο ίδιος διαχώρισε τα δίκαια αιτήματα των αγροτών από «τσάμπα μάγκες του κινήματος “Δεν πληρώνω”» που όπως είπε «πλήρωσε ακριβά η χώρα». Ταυτοχρόνως από την κυβέρνηση θέτουν και τη διάσταση των κινδύνων που εγείρονται για την οδική ασφάλεια από τις κινητοποιήσεις, ακόμα και με την κυκλοφορία σε 2 και 3 λωρίδες κυκλοφορίας.

Διαβάστε ακόμα: Επιτροπή Μπλόκων: «Η κυβέρνηση κλείνει τους δρόμους» - Τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων

Το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2026

Πέραν της αναφοράς του στο αγροτικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται κατά πληροφορίες να παρουσιάσει «βήμα – βήμα» τις κυβερνητικές προτεραιότητες του 2026, το οποίο όπως θα τονίσει «θα είναι ένα πλήρες κυβερνητικό έτος, πριν μπούμε στο 2027, το οποίο εξ αντικειμένου θα είναι ένα προεκλογικό έτος». Αυτό θα είναι και ένα νέο μήνυμα για να φρενάρει σενάρια περί πρόωρων εκλογών, αλλά και να υπογραμμίσει τη βούλησή του για «γκάζι» στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στις οποίες έχει δεσμευτεί, ζητώντας και από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να ανεβάσουν ρυθμούς στα θέματα που άπτονται των χαρτοφυλακίων τους. Ο ίδιος άλλωστε επενδύει στα παραδοτέα και την αποτελεσματικότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για τη νέα χρονιά, που θα εισηγηθούν ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Τα νομοσχέδια της νέας χρονιάς

Στην ατζέντα του Υπουργικού περιλαμβάνονται επίσης το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, ενώ ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα κάνει εισήγηση αναφορικά με τις πρακτικές οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τα Υπουργεία.