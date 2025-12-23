Χριστούγεννα στα μπλόκα θα κάνουν οι αγρότες: Στην άκρη του δρόμου τα τρακτέρ από σήμερα

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να διατηρήσουν τα μπλόκα ακόμη και κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι δεν προτίθενται να υποχωρήσουν από τα αιτήματά τους. Όπως τονίζουν, τις ημέρες των εορτών θα τις περάσουν στους δρόμους, ενώ δεν αποκλείουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, από σήμερα Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, έχουν δεσμευθεί να προχωρήσουν σε αναδιάταξη των τρακτέρ, με στόχο τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των εκδρομέων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, τα αγροτικά οχήματα θα μετακινηθούν προς τις άκρες του οδοστρώματος, ώστε να παραμείνουν ανοιχτές λωρίδες κυκλοφορίας, κυρίως στο ρεύμα προς Αθήνα. Ωστόσο, η αστυνομία εκφράζει επιφυλάξεις, επισημαίνοντας ότι η παρουσία τρακτέρ εκατέρωθεν του δρόμου δημιουργεί σοβαρά ζητήματα οδικής ασφάλειας.

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν πως δεν τίθεται θέμα άρσης των μπλόκων. «Αν η κυβέρνηση θεωρεί ότι τα μπλόκα θα διαλυθούν, κάνει λάθος. Συνεχίζουμε και ετοιμαζόμαστε για ακόμη πιο δυναμικές κινητοποιήσεις», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Τροχαία τονίζει ότι, ενόψει της αυξημένης εορταστικής κίνησης, θα πρέπει να απομακρυνθούν πλήρως τα τρακτέρ από την Εθνική Οδό, τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), καθώς και από τα πρόχειρα καταλύματα στα οποία διανυκτερεύουν οι αγρότες εδώ και περισσότερες από 20 ημέρες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία.

Το σκηνικό παραμένει ρευστό, καθώς η εορταστική έξοδος αναμένεται να πραγματοποιηθεί με δυσκολίες, την ώρα που οι αγροτικές διεκδικήσεις συνεχίζονται.

Πού παραμένουν ενεργά τα μπλόκα

Στη Στερεά Ελλάδα, το μπλόκο της Θήβας παραμένει ενεργό, με την Εθνική Οδό στο σημείο αυτό να παραμένει κλειστή καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών.

Αμετακίνητοι δηλώνουν οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας. Στην Καρδίτσα, στον Ε65, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, αλλά και στα Τρίκαλα, στα διόδια του Λόγγου, αποφασίστηκε μετά από συνέλευση να παραμείνει ανοιχτή από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.

Στα Μάλγαρα, το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έχει δοθεί στην κυκλοφορία, ενώ για το ρεύμα προς Αθήνα βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις μεταξύ αγροτών και αστυνομίας. Οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν προτίθενται να απομακρύνουν τα πρόχειρα καταλύματα που έχουν στήσει, καθώς σκοπεύουν να περάσουν εκεί τις γιορτές με τις οικογένειές τους.

Στη Χαλκίδα, οι αγρότες της Εύβοιας αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε αποκλεισμούς από την Τρίτη έως και την Παρασκευή, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις των εκδρομέων. Αντίθετα, στη Στερεά Ελλάδα, το μπλόκο της Θήβας θα παραμείνει ενεργό καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών.

Στην Πάτρα, στο μπλόκο της Εγλυκάδας, στο ρεύμα από Αθήνα προς Πύργο, έχει διατηρηθεί ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας για τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης και ασθενοφόρων, ενώ έχει ζητηθεί από τις αρχές να μετακινηθούν τα τρακτέρ και τα υλικά στη μία πλευρά του δρόμου, αφήνοντας ελεύθερη και τη ΛΕΑ.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί το προσωρινό άνοιγμα της Εγνατίας Οδού στον δυτικό κόμβο Κομοτηνής, στο ρεύμα προς Ξάνθη, από την Τρίτη 23 έως και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών κατά την εορταστική περίοδο.

Παράλληλα, στο τελωνείο των Κήπων η διέλευση των φορτηγών πραγματοποιείται κανονικά έως και την Παρασκευή το βράδυ, σε μια προσπάθεια αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας και διευκόλυνσης των διεθνών μεταφορών.

Τέλος, στην Τύρια Ιωαννίνων, οι αγρότες έχουν ανακοινώσει τρίωρο αποκλεισμό του δρόμου στο μπλόκο Καλπακίου για τα φορτηγά, τη Δευτέρα από τις 7 έως τις 10 το βράδυ.

Οι εξελίξεις παραμένουν δυναμικές, με τους αγρότες να επιμένουν στις διεκδικήσεις τους και τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή ενόψει της αυξημένης κυκλοφορίας των ημερών.