Λεκτική επίθεση φέρεται να εξαπέλυσε η η Ραλλία Χρηστίδου προς τον Κώστα Μπάρκα, ενώ κατέβαινε από το βήμα στη Βουλή, πάντα σύμφωνα με αναφορές του τελευταίου.

«Αν ξαναγελάσεις μαζί μου, θα σου σπάσω τα μούτρα». Αυτό φέρεται να είπε η κυρία Χρηστίδου προς τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

Το επεισόδιο εξελίχθηκε, όπως υποστήριξε ο Κώστας Μπάρκας, μόλις ολοκλήρωσε την ομιλία της η ανεξάρτητη βουλευτής που πρόσκειται στο Κίνημα Δημοκρατίας.

Πλησίασε τότε, σύμφωνα με την εξιστόρηση του Κώστα Μπάρκα, το έδρανο που καθόταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και του επιτέθηκε με τη συγκεκριμένη φράση.

Σύμφωνα πάλι με τον ίδιο, οι γέλωτες για τους οποίους τον κατηγόρησε, έγιναν από κοινού με άλλον βουλευτή, για άσχετο ζήτημα.