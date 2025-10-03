Η Βούλτεψη τα 'βάλε με την Κοβέσι: «Να πάει στην πατρίδα της πρώτα»

Ιδιαίτερα αιχμηρή ως προς τη διαχείριση των ερευνών από πλευράς της επικεφαλής της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, εμφανίστηκε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη, στην αντιπαράθεση που είχε με τον Πάνο Βλάχο, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.

«Η Ρουμανία δεν κάνει τίποτα. Η Ρουμανία λέξη ποτέ, δεν έχει πάει μία υπόθεση Ναι αλλά η Ρουμανία δεν κάνει τίποτα, να πάει στην πατρίδα της πρώτα. Της δίνει χρόνο της πατρίδας της» είπε η Σοφία Βούλτεψη.

«Το άρθρο 109 του δικού της Συντάγματος, γιατί δεν λέει να καταργηθεί. Δεν έχετε απαντήσεις γι' αυτό. Στη Βουλγαρία που έδιωξε την Εισαγγελέα, γιατί δεν βάζει τον εαυτό της να κάνει αυτοκριτική» διερωτήθηκε η Σοφία Βούλτεψη.

Τι είπε η Κοβέσι για την Ελλάδα

Μιλώντας για τα φαινόμενα κατάχρησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων για επιδοτήσεις, όπως για παράδειγμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, διευκρίνισε πως πρόκειται για ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό φαινόμενο, ωστόσο κάθε περίπτωση και δη η ελληνική είναι «διαφορετική».

Η Λάουρα Κοβέσι, μιλώντας στο Politico, είπε πως στην Ελλάδα παρατηρείται το εξής φαινόμενο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων: «Στην Ελλάδα ανακαλύψαμε ότι ο τρόπος με τον οποίο διαπράττονταν οι εγκληματικές δραστηριότητες ήταν πολύ συστηματικός και πολύ καλά οργανωμένος, με τη συμμετοχή κατά κάποιο τρόπο υψηλόβαθμων αξιωματούχων».

«Αλλά βλέπουμε τα ίδια πράγματα και σε άλλα κράτη μέλη» πρόσθεσε σχετικά η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία έχει ανοίξει τη «βεντάλια» των ερευνών σε μία σειρά από ευρωπαϊκές χώρες.