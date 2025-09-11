Η χθεσινή εξέλιξη με την κατάθεση δεσμευτικής προσφοράς από μέρους της Chevron για τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, ένα εκ των οποίων τέμνει και το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, είναι μια δικαίωση της προσπάθειας και του ίδιου του Παπασταύρου. Ο υπουργός Ενέργειας είχε πάει προ μηνών στο Τέξας και είχε δει τους ανθρώπους της Chevron, είχε διαρκή επικοινωνία με την αντιπρόεδρο Διεθνών Υποθέσεων του αμερικανικού πετρελαϊκού κολοσσού και σε κάθε περίπτωση ήταν από πάνω, αντιλαμβανόμενος την ουσιαστική γεωπολιτική διάσταση της εν λόγω εξέλιξης. Και αυτό οφείλουμε να το αναφέρουμε.

Οι σταθμοί της επίσκεψης Μπέργκαμ

Είναι προφανές ότι ο Παπασταύρου δεν θα έβλεπε τον Μπέργκαμ, τον τσάρο της ενέργειας των ΗΠΑ στο περιθώριο του GasForum στο Μιλάνο, αν δεν υπήρχε η δέσμευση για την υποβολή φακέλου από τη Chevron σε συνεργασία με την Helleniq Energy. Σήμερα ο Μπέργκαμ έρχεται στα μέρη μας, το πρωί θα περάσει από το Μ.Μ. για να δει τον Μητσοτάκη, ενώ μετά θα πάρει τον δρόμο για τη Ρεβυθούσα, όπου μάλιστα έχει σταλεί και πρόσκληση στα ΜΜΕ για να πάνε με κάμερες. Το πρόγραμμά του στα μέρη μας κλείνει με επίσκεψη στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, όπου θα πάει μαζί με τον Κικίλια και φαντάζομαι ότι κάπου θα τον ταϊσουμε για μεσημέρι.

Η Εθνική αλλάζει το πρόγραμμα

Το βράδυ της Παρασκευής στις 21.00 η εθνική Ελλάδος δίνει τον πιο κρίσιμο αγώνα των τελευταίων 20 χρόνων κι όπως είναι φυσικό αλλάζουν και τα προγράμματα στη ΔΕΘ. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης περιμένει τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους για μια χαλαρή συζήτηση εκείνη την ώρα και κάτι μου λέει πως είτε η συζήτηση θα γίνει με οθόνες και μπάσκετ, είτε η συζήτηση θα γίνει λίγο νωρίτερα. Επίσης, ο Στέφανος Κασσελάκης έχει ορίσει την ομιλία του στις 19.30 και όπως έμαθα, έχει δεσμευτεί πως θα τελειώσει ακριβώς στις 20.59! Κάτι μου λέει πως κανείς δεν θα προσέχει.

Ο Φάμελλος κι ο Τσίπρας

Σήμερα ο Σωκράτης Φάμελλος θα απαντήσει στη ΔΕΘ σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και της δύσκολης σχέσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ δέχεται διαφορετικές εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού του πρώην Πρωθυπουργού αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το πώς θα τοποθετηθεί αναφορικά με την προοπτική ίδρυσης νέου κόμματος από τον κ. Τσίπρα. Πάντως μαθαίνω πως ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των δυο δεν είναι ενεργός που σημαίνει πως μάλλον θα αναμένουμε μια αμήχανη απάντηση από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Η συνάντηση Μητσοτάκη-Στυλιανίδη

Ένα ενδιαφέρον τετ α τετ είχε χθες στο γραφείο του ο πρωθυπουργός με τον Ευριπίδη Στυλιανίδη, τον βουλευτή της ΝΔ που δεν έχει κρυφτεί και έχει ασκήσει κριτική σε κυβερνητικές επιλογές σε διάφορες φάσεις. Ο καραμανλικός Στυλιανίδης είδε τον Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και του ζήτησε ραντεβού, το οποίο και κανονίστηκε αμέσως. Ο σκοπός ήταν να του δώσει το βιβλίο του. "Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου", το οποίο έχει επιμεληθεί μαζί με άλλους επιστήμονες. Βεβαίως, η συζήτηση πήγε στα πολιτικά, κράτησε αρκετά, αλλά δεν πήγε στα εσωκομματικά.

Η παρουσίαση του βιβλίου που γίνεται τον Οκτώβριο θα είναι μια ευκαιρία πάντως για μια κοινή παρουσία Μητσοτάκη και Κώστα Καραμανλή, αν εν τέλει ο πρωθυπουργός πάει. Άλλωστε θα γίνει δίπλα στο γραφείο του, στη Ρηγίλλης 8, απέναντι από το Ωδείο Αθηνών και ο πρώην πρωθυπουργός θα είναι παρών, χωρίς όμως να τοποθετηθεί, παρά τη σχετική φημολογία.

