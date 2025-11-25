Η διπλή στρατηγική με την οποία αντιμετωπίζει το Μέγαρο Μαξίμου την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα

Με μία διπλή στρατηγική αντιμετωπίζει το κυβερνητικό επιτελείο το περιεχόμενου του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα που κυκλοφόρησε χθες πυροδοτώντας πλήθος αντιδράσεων.

Αφενός αποδομώντας τη δική του «αλήθεια» για την κρίσιμη περίοδο των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα και το τρίτο Μνημόνιο μέσω της υπενθύμισης των επιπτώσεων που είχε η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπό την ηγεσία του στη ζωή των Ελλήνων και στη χώρα.

Αφετέρου ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να μπει σε διαδικασία σύγκρισης με τον κ. Τσίπρα, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ όπως υπογραμμίζουν δεν κέρδισαν το 2019 και το 2023 τον Αλέξη Τσίπρα αλλά την εμπιστοσύνη των πολιτών.

«Να μην ξεχάσουμε, να θυμίζουμε, να απαντάμε. Και το δεύτερο είναι να μην έχουμε τόσο χαμηλά τον πήχη», όπως το έθεσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, καρφώνοντας τον πρώην πρωθυπουργό για αλαζονεία και επιχείρηση αποποίησης οποιασδήποτε ευθύνης.

«Όταν είσαι καπετάνιος ενός πλοίου, του οποίου το πλήρωμα επέλεξες εσύ και το ρίχνεις στα βράχια - και εδώ το πλοίο είναι μια χώρα - δεν είναι και τόσο έντιμο να τα φορτώνεις όλα στον υποπλοίαρχο, στο υπόλοιπο πλήρωμα, στους μούτσους και εσύ να είσαι άμοιρος ευθυνών», σχολίασε χαρακτηριστικά στον απόηχο των αιχμών που επιφυλάσσει ο Αλέξης Τσίπρας για Υπουργούς και στενούς συνεργάτες του στην «Ιθάκη».

Η επανάληψη εκ μέρους κυβερνητικών στελεχών της κατηγορίας για «αχρείαστη» ζημία 120 δις ευρώ στη χώρα, η υπόμνηση των 30 νέων φόρων που επιβλήθηκαν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ιδίως των ουρών μπροστά στα ΑΤΜ για 60 ευρώ ημερησίως, συνιστούν μία στρατηγική με δύο όψεις. Από τη μία απευθύνονται στο «θυμικό» όσων βίωσαν τις συνέπειες της εποχής Τσίπρα και από την άλλη λειτουργούν ως υπογράμμιση των περιπετειών από τις οποίες κινδυνεύουν η χώρα και οι πολίτες της αν παρασυρθούν από το «λαϊκισμό».

Ο Χάρι Πότερ και οι «μαθητευόμενοι μάγοι»

Ενδεικτικό είναι και το δηκτικό σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου περί «μαθητευόμενων μάγων» αναφορικά με τη σύγκριση του βιβλίου του κ. Τσίπρα με την εκδοτική επιτυχία του Χάρι Πότερ. «Υπάρχει, όμως, μια πολύ μεγάλη διαφορά. Στην περίπτωση του Χάρι Πότερ, στο Χόγκουαρτς η εκπαίδευση ήταν δωρεάν. Εμάς, η εκπαίδευση μας στοίχισε τουλάχιστον 120 δισ. ευρώ», τόνισε.

Πέραν της οικονομικής και πολιτικής διάστασης το Μέγαρο Μαξίμου εγείρει και ζήτημα «ηθικής», επαναλαμβάνοντας τα πυρά για «παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης» και «αμετάκλητα καταδικασμένους υπουργούς» του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και την αποφυλάκιση - δια νομοθετημάτων - προσώπων που είχαν διαπράξει σοβαρά εγκλήματα.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσουν στην κυβέρνηση και την επιχειρηματολογία του πρώην πρωθυπουργού για τις επιθέσεις που είχε εξαπολύσει την περίοδο διακυβέρνησής του ο ΣΥΡΙΖΑ στη σύζυγο του σημερινού Πρωθυπουργού και τότε αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Μαρέβα Γκραμπόφσκι, μιλώντας για μία «με τη βούλα κυνική παραδοχή» ότι η οικογένεια του Κυριάκου Μητσοτάκη επελέγη «επειδή τύγχανε να είναι η οικογένεια του πολιτικού του αντιπάλου».

Συνεργάτες του Πρωθυπουργού πάντως διαμηνύουν ότι για την κυβέρνηση ο πήχης είναι τα αποτελέσματα που απαιτεί η ελληνική κοινωνία για να τη στηρίξει εκ νέου στις εκλογές του 2027. «Δεν μας αφορά το τι θα κάνει η Αριστερά και τα κόμματα που εντάσσονται σε αυτήν. Ας τα λύσουν μόνοι τους - η κοινωνία περιμένει αποτέλεσμα, για αυτό θα αξιολογηθούμε», επισημαίνουν, θέτοντας ως στόχο την αύξηση των θετικών ειδήσεων για τους πολίτες μέχρι το τέλος της 4ετίας. Και σε κάθε περίπτωση δανείζονται τα λόγια του Καρλ Μαρξ για να υπογραμμίζουν ότι «η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη φορά σαν φάρσα» αλλά η ιστορία Τσίπρα - τονίζουν - δεν είναι διόλου αστεία.