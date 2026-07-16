Η Δούρου απαντά σε Πολάκη: «Δεν απαντώ σε κύκλους - Θα είμαι υποψήφια για την προεδρία της ΚΟ»

Η βουλεύτρια Δυτικού Τομέα, Ρένα Δούρου απαντά στον Παύλο Πολάκη, μετά από διαρροές του κύκλου του που ήθελαν την οικειοθελή της αποχώρηση από την υποψηφιότητα για την ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Αρχικά η κ. Δούρου ανέφερε πως «δεν απαντά σε κύκλους». «Δεν αυτοπροτάθηκα για την ΚΟ ομάδα, δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα ποιο κανάλι να πάρω και ποια εκπομπή είναι διαθέσιμη για να απεύθυνω ένα διάγγελμα σε σχέση με μια προσωπική επιλογή. Αυτό ήρθε σε μια δύσκολη κατάσταση για τον ΣΥΡΙΖΑ, και σε κουβέντες που είχα με βουλευτές και βουλέυτριες, ανταποκρίνομαι σε μια ανάγκη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Είμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο. Είμαι έτοιμη να τσαλακωθώ, να βάλω μπροστά το συλλογικό. Το 2014 δεν αυτοπροτάθηκα για την Περιφέρεια Αττικής, μια υποψηφιότητα που αρνούνταν να αναλάβουν όλοι. Παραιτήθηκα από την κοινοβουλευτική μου έδρα, ενώ μπορούσα να μην το κάνω και για πρώτη φορά πετύχαμε μια νίκη της Αριστεράς στη μεγαλύτερη Περιφέρεια της πατρίδας», σημειώσε.

Σημείωσε τελικά, επαναλαμβάνοντας πως θα είναι υποψήφια για την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ «η οποία συνεχώς αλλάζει», αναφερόμενη στις συνεχείς παραιτήσεις βουλευτών.