Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Μητσοτάκη: Άμυνα, οικονομία και αναμονή για τους αγρότες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε την εβδομαδιαία ανασκόπηση των κυβερνητικών δράσεων, δίνοντας έμφαση σε ζητήματα άμυνας, οικονομίας, αγροτικής πολιτικής, εργασίας, υγείας, δικαιοσύνης και κοινωνικής συνοχής.

Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην επίσημη ένταξη της πρώτης φρεγάτας Belharra «Κίμων» στο Πολεμικό Ναυτικό, χαρακτηρίζοντάς την ιστορικό ορόσημο για την Εθνική Άμυνα.

Τόνισε ότι η Ελλάδα παραμένει πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ οι νέες φρεγάτες ενισχύουν ουσιαστικά την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας.

Συγκεκριμένα, έγραψε:

«Αναφέρομαι, φυσικά, στην επίσημη ένταξη της πρώτης φρεγάτας Belharra στο Πολεμικό μας Ναυτικό, ένα ιστορικό ορόσημο για την Εθνική Άμυνα και σημαντικό κρίκο -μαζί μας τις άλλες τρεις που ακολουθούν- στην ενδυνάμωση της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας μας, για να μην αμφισβητείται από κανέναν.

Η Ελλάδα αποτελεί πόλο σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας και συνεργασίας με τα κράτη της περιοχής, αλλά ταυτόχρονα αναβαθμίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις της και ως προς τα μέσα που διαθέτουν, αλλά και ως προς την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.

Οι στιγμές που έζησα πάνω στη γέφυρα και στο κατάστρωμα του «Κίμωνα» με έκαναν να νιώσω μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια. Και πιστεύω αυτό ένιωσαν και όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες. Το πρώτο χρέος κάθε κυβέρνησης, κάθε πολιτικής ηγεσίας, και το δικό μου ως Πρωθυπουργού, είναι να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή από ό,τι την παρέλαβα. Κάναμε ένα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτήν την κατεύθυνση.

Θα ευχηθώ και από εδώ να είναι καλοτάξιδος ο «Κίμωνας» και με το καλό να υποδεχτούμε τις άλλες τρεις υπερσύγχρονες φρεγάτες Belharra, οι οποίες θα ενταχθούν στο Πολεμικό μας Ναυτικό εντός των επόμενων 18 μηνών».

Αγροτικό: Διάλογος, ρεαλισμός και στοχευμένες παρεμβάσεις

Στο αγροτικό ζήτημα, που κυριαρχεί εδώ και 50 ημέρες, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η κυβέρνηση επιλέγει τον διάλογο χωρίς ανέφικτες υποσχέσεις. Ανακοίνωσε μέτρα όπως:

διεύρυνση δικαιούχων χαμηλής τιμής ρεύματος

παροχή πετρελαίου χωρίς ειδικό φόρο

μηδενικό ΦΠΑ στην έκπτωση

Τόνισε ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια έχουν εξαντληθεί και ότι στόχος είναι ένα δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα ενισχύσεων.

Αναλυτικά η τοποθέτησή του, ήταν:

«Έρχομαι τώρα στο αγροτικό ζήτημα, ένα θέμα που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή εδώ και σχεδόν 50 ημέρες. Από την πρώτη στιγμή ήταν ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση επιλέγει τον διάλογο, αλλά χωρίς εύκολες υποσχέσεις και χωρίς κινήσεις που θα υπονόμευαν τη συνολική προσπάθεια σταθερότητας της οικονομίας.

Την περασμένη Τρίτη είχα μια ουσιαστική και ειλικρινή συζήτηση με εκπροσώπους των αγροτών, στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν όλες οι απόψεις και εξετάστηκαν προτάσεις με βάση τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας.

Ορισμένες από αυτές έγιναν δεκτές, όπως η διεύρυνση των δικαιούχων χαμηλής τιμής ρεύματος και η παροχή πετρελαίου χωρίς ειδικό φόρο από τώρα, καθώς και χωρίς ΦΠΑ στην έκπτωση που θα έχουν. Οι αγρότες γνωρίζουν ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί.

Και το πλαίσιο αυτό ορίζεται με σαφήνεια από τα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία εξαντλήσαμε, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Αύριο θα συναντηθώ και με τους υπόλοιπους εκπροσώπους των αγροτών που δεν ήρθαν στη συνάντηση της Τρίτης. Παράλληλα, ειδικά για τα ζητήματα της ελληνικής κτηνοτροφίας, που δοκιμάστηκε σκληρά από την ευλογιά, θα ακολουθήσει πολύ σύντομα ξεχωριστή συνάντηση με τους εκπροσώπους του κλάδου.

Στόχος μας δεν είναι οι αποσπασματικές λύσεις, αλλά ένα δίκαιο, διαφανές και αποτελεσματικό σύστημα αγροτικών ενισχύσεων.

Ένα σύστημα που στηρίζει τους πραγματικούς παραγωγούς, χωρίς να αδικεί την υπόλοιπη κοινωνία, και που δίνει στον πρωτογενή τομέα προοπτική για καλύτερα προϊόντα και υψηλότερα εισοδήματα»

Υγεία: Μείωση αναμονών στα χειρουργεία και ταχύτερη εξυπηρέτηση

Σημαντική μείωση καταγράφηκε στις λίστες χειρουργείων:

29% συνολική μείωση ασθενών

52% μείωση αναμονών άνω των 4 μηνών

11.342 δωρεάν απογευματινά χειρουργεία

Το «βραχιολάκι» μείωσε τον χρόνο αναμονής στις εφημερίες κατά 65%.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε:

«Η ίδια λογική της πράξης και του αποτελέσματος συνεχίζεται και στην υγεία, με τα αποτελέσματα από τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούμε να έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται.

Το 2025 σημειώθηκε μείωση 29% στο σύνολο των ασθενών στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων, δηλαδή από 117.494 περιορίστηκαν σε 83.457. Ακόμα πιο σημαντικός δείκτης ωστόσο είναι η μείωση κατά 52% που καταγράφηκε στο σύνολο των ασθενών με αναμονή πάνω από 4 μήνες το ίδιο διάστημα, από σχεδόν 67.000 σε σχεδόν 32.000, όπως και η μείωση των περιστατικών σε αναμονή πριν το 2023, από 34.460 σε 1.114. Καθοριστική ήταν η συμβολή των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, με τη διενέργεια 11.342 δωρεάν χειρουργείων σε 70 Νοσοκομεία σε όλη τη χώρα.

Τι συνέβαλε στα αποτελέσματα αυτά; Ένας συνδυασμός παρεμβάσεων που κάναμε, από την αύξηση των πρωινών τακτικών χειρουργείων, την καθιέρωση των απογευματινών και τα voucher στις ιδιωτικές κλινικές.

Με μια άλλη μια σημαντική μεταρρύθμιση, το «βραχιολάκι», καταφέραμε να μειώσουμε πάνω από 65% τον μέσο χρόνο αναμονής στις εφημερίες για το 2025.

Τα λύσαμε όλα; Ασφαλώς όχι, γι’ αυτό και δεν σταματάμε τις προσπάθειες. Να συμφωνήσουμε όμως ότι το ΕΣΥ αλλάζει, εξυπηρετώντας καλύτερα και γρηγορότερα τους ασθενείς».

Δικαιοσύνη: Ο ψηφιακός φάκελος αλλάζει την καθημερινότητα

Ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε τη λειτουργία του ψηφιακού δικαστικού φακέλου, όπου η κατάθεση αγωγής ολοκληρώθηκε σε 10 λεπτά αντί για δύο ημέρες. Η αυτόματη οριστικοποίηση δικασίμου μειώνει δραστικά τον χρόνο απονομής δικαιοσύνης.

«Στον τομέα της Δικαιοσύνης, είχα την ευκαιρία να δω από κοντά πώς μια μεταρρύθμιση αλλάζει στην πράξη την καθημερινότητα. Μαζί με έναν δικηγόρο, παρακολούθησα βήμα-βήμα τη λειτουργία του ψηφιακού δικαστικού φακέλου που τέθηκε πρόσφατα σε παραγωγική λειτουργία. Μέσα σε μόλις δέκα λεπτά, από τον υπολογιστή του γραφείου του, ολοκληρώθηκε η κατάθεση αγωγής για υπόθεση Κτηματολογίου, μια διαδικασία που μέχρι πρόσφατα απαιτούσε τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες, μετακινήσεις και γραφειοκρατία.

Πλέον, με την ψηφιακή κατάθεση ορίζεται αυτόματα και η δικάσιμος, ώστε οι υποθέσεις να προσδιορίζονται σε λίγους μήνες αντί για χρόνια. Αυτή είναι η αλλαγή που επιδιώκουμε: λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερη ταχύτητα και μια Δικαιοσύνη που περνά σε μια νέα εποχή. Συγχαρητήρια σε όσους εργάστηκαν για να υλοποιηθεί αυτό το έργο»

Κυρώθηκε η συμφωνία με τη Ferrovie dello Stato για 23 νέους συρμούς, επένδυση 308 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση των έργων, στόχος είναι δρομολόγιο Αθήνα–Θεσσαλονίκη σε κάτω από 3,5 ώρες.