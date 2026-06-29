Χρυσοχοΐδης: «Η Ελλάδα είναι μία από τις ασφαλέστερες χώρες της Ευρώπης»

«Η Ελλάδα είναι μία από τις ασφαλέστερες χώρες της Ευρώπης», υπογράμμισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στο Athens Defence Conference, που οργανώνεται από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), σε συζήτηση που συντόνισε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ειδήσεων της ΕΡΤ, Αντριάνα Παρασκευοπούλου.

Ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε στις μεγάλες προκλήσεις που διαμορφώνουν το νέο περιβάλλον ασφάλειας στην Ελλάδα και την Ευρώπη με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις μεταναστευτικές πιέσεις και τις υβριδικές απειλές, που επιβάλλουν συνεχή επαγρύπνηση και προετοιμασία. Σημείωσε ότι, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών συνόρων, στην περίμετρο της φωτιάς, «καθώς υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα: στον βορρά ο πόλεμος στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις. Είμαστε το φυσικό και πολιτικό όριο της Δύσης.

Εποπτεύουμε τα σύνορα με φυσικές δυνάμεις και με όλα τα τεχνικά μέσα, ώστε οι είσοδοι από την περίμετρο της φωτιάς προς το εσωτερικό να γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες. Σε αυτόν τον καινούργιο κόσμο, προστατεύουμε τα ευρωπαϊκά σύνορα με τέτοιο αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να μπορούμε να υπερηφανευόμαστε ότι η Ελλάδα μπορεί, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, να παραμένει και είναι ασφαλής», τόνισε.

Περιγράφοντας, μάλιστα, το πλαίσιο ασφαλείας πρόσθεσε: «Ελέγχουμε τα σύνορα. Έχουμε κατασκευάσει περίπου 80 χιλιόμετρα φράχτη στον Έβρο, ο οποίος είναι κυρίως ένα αμυντικό έργο. Έχουμε διατάξει δυνάμεις και ελέγχουμε τις ροές του οργανωμένου εγκλήματος που κινούνται από όλα τα σημεία του ορίζοντα, από στεριά και θάλασσα».

Τόνισε, επίσης, πως η συνεργασία με την Τουρκία στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών- μετά τη συνάντηση των κ.κ Μητσοτάκη και Ερντογάν, πριν από περίπου δύο χρόνια- είναι εξαιρετική. «Η θέση μας είναι αυτονόητη. Εργαζόμαστε όλοι μαζί, εμείς ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι, να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον ασφάλειας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Είναι μοναδικός», υπογράμμισε.

Επιπλέον, ανέφερε ότι, οι εξελίξεις επιβάλλουν διαρκή επαγρύπνηση και υψηλό επίπεδο ετοιμότητας. «Μόνιμος εχθρός της ασφάλειας είναι η έλλειψη διαρκούς επιφυλακής και η έλλειψη διαρκούς επαγρύπνησης. Αυτό πρέπει να πρυτανεύει στη στρατηγική ασφάλειας μιας χώρας» τόνισε. Τέλος, ο Υπουργός επεσήμανε ότι η πρόληψη και η έγκαιρη προετοιμασία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την προστασία της χώρας και των πολιτών της.

Αναφέρθηκε, επίσης, στους κινδύνους που αναδύονται από τις ένοπλες συγκρούσεις, επισημαίνοντας ότι το σημαντικότερο ζήτημα είναι τι ακολουθεί μετά το τέλος των πολέμων, εστιάζοντας στον κίνδυνο της διακίνησης όπλων και της «άνθησης» του οργανωμένου εγκλήματος, με έμφαση στη διακίνηση ναρκωτικών και ανθρώπων. Στο σημείο αυτό, σημείωσε πως, η Ελληνική Αστυνομία συνεργάζεται στενά με διεθνείς αρχές, όπως η DEA, η Europol η Interopol, καθώς και με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των κρατών του Κόλπου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα διεθνή εγκληματικά δίκτυα, αλλά και να ενισχυθεί το δίκτυο της ανταλλαγής των πληροφοριών.

Επισήμανε πως, η ασφάλεια δεν είναι μόνο ζήτημα τεχνολογίας ή επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Είναι ζήτημα διαρκούς επαγρύπνησης, πολιτικής ευθύνης και στρατηγικού σχεδιασμού. «Η πιο σημαντική πτυχή της ασφάλειας είναι η επαγρύπνηση, η απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα σε ό,τι εμφανιστεί.

Πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε και την τελευταία κρίση πάντα σε συνδυασμό με τη στρατηγική, το σχέδιο, τους εξοπλισμούς και την τεχνολογία», είπε και συμπλήρωσε πως, «κάθε μέρα, όλο και περισσότερο, πρέπει να χτίσουμε τη νέα ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας- που αποτελεί μια νέα κατάκτηση- με δύο δεδομένα.

Το ένα είναι η καθολική πολιτική απόφαση γι’ αυτό. Και δεύτερον, η διάθεση όλων των αναγκαίων μέσων για να την υλοποιήσουμε. Και εδώ μέσα πρέπει να αναζητηθούν μια σειρά από πτυχές και πολιτικές, οι οποίες θα οδηγήσουν σε μια ολοκληρωμένη πολιτική».

Η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά το έργο των υπηρεσιών ασφαλείας, όμως ποτέ δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την κρίση, την ευθύνη και τις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως, «είναι αξιοθαύμαστη η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στο θέμα της ασφάλειας, της έρευνας, της λήψης μέτρων για μια σειρά από θέματα ασφαλείας, τα οποία πρέπει να λύσουμε, αλλά με μία κρίσιμη διαφορά:

Η πολιτική καθορίζει το κλίμα στις διεθνείς σχέσεις, τις σχέσεις μεταξύ κρατών και μια σειρά από άλλα πράγματα, τα οποία οδηγούν είτε σε επίλυση κρίσεων, είτε, ενδεχομένως, και σε συγκρούσεις. Ας κρατήσουμε όλη την τεχνική επάρκεια που διαθέτει η τεχνητή νοημοσύνη και τον πλούτο των εξοπλιστικών προγραμμάτων, αλλά ας κρατήσουμε ως κυρίαρχο ζητούμενο τη σωστή λειτουργία της πολιτικής προς το συμφέρον της ασφάλειας και των λαών», κατέληξε σχετικά.