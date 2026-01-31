«Η Ελλάς ανήκει στο δυτικό κόσμο - Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες»: Η κόντρα Ανδρέα - Καραμανλή στη Βουλή

Ένα από τα βασικά συνθήματα του Ανδρέα Παπανδρέου, πάνω στο οποίο έχτισε την πολιτική του σταδιοδρομία, ήταν το περίφημο «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες». Στην πραγματικότητα πρόκειται για σύνθημα που χρησιμοποιούσε το ΚΚΕ από τη δεκαετία του 1930, ωστόσο ο Παπανδρέου κατάφερε να το χρησιμοποιήσει τη στιγμή ακριβώς που ήθελε να το ακούσει ο ελληνικός λαός.

Διαβάστε ακόμη: Γεώργιος Ράλλης: Η ατάκα «δεν θέλω ου» και ο μύθος γύρω από τη σημασία της

Παράλληλα ήταν η «απάντηση» στον μεγάλο πολιτικό του αντίπαλο, Κωνσταντίνο Καραμανλή, που νωρίτερα είχε περί πως «Ανήκοµεν εις την Δύσιν». Ο Καραμανλής είχε πει για την ακρίβεια πως: «Η Ελλάς πολιτικά, αµυντικά, οικονοµικά, πολιτιστικά ανήκει εις την Δύσιν». Στην Ιστορία έμεινε και ως «Ανήκοµεν εις την Δύσιν».

Η συγκεκριμένη φράση έφτασε να γίνει αφορμή για αντιπαράθεση που είχε ο Καραμανλής, στη Βουλή, με τον αντιπολιτευόμενο Ανδρέα Παπανδρέου, που δεν έχανε την ευκαιρία να τη χρησιμοποιεί ώστε να «χτυπήσει» τη Νέα Δημοκρατία και τον ηγέτη της.

Η κόντρα στη Βουλή και η έτοιμη απάντηση του Ανδρέα

Σε ομιλία του, στα τέλη της δεκαετίας του 1970, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε αναφέρει πως: «Συμφωνούμε με την κυβέρνηση μόνο σε ένα σημείο. Ότι η απόφαση, η επιλογή της ένταξης της Ελλάδας στην Κοινή Αγορά, είναι η πιο κρίσιμη απόφαση που έχει παρθεί για το Έθνος, η οποία πάρθηκε στον βωμό του "ανήκομεν εις την Δύσιν"». Η συγκεκριμένη τοποθέτηση είχε φέρει την άμεση και οργισμένη αντίδραση του Κωνσταντίνου Καραμανλή, που θέλησε να υπερασπιστεί τη φράση του την οποία και επανέλαβε. «Η Ελλάς ανήκει στον δυτικό κόσμο. Και βέβαια ανήκουμε εις τη Δύση» είχε πει.

Διαβάστε ακόμη: Η θρυλική ομιλία του Ζολώτα στο ΔΝΤ μόνο με ελληνικές λέξεις: «It is Zeus’ anathema on our epoch»

Ο πάντα ετοιμόλογος Ανδρέας Παπανδρέου, φρόντισε να απαντήσει άμεσα, με την επίσης ιστορική -πλέον- φράση «Προτιμούμε να ανήκομεν εις τους Έλληνες»!

