Η ερώτηση που δεν απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ

Υπήρξε μια ερώτηση που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν απάντησε στη ΔΕΘ.

Κυριάκος Μητσοτάκης, ΔΕΘ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ | EUROKINISSI
Χωρίς απάντηση έμεινε η ερώτηση της δημοσιογράφου, Γεωργίας Σάκκουλα από την Εφημερίδα των Συντακτών κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου στη ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να μην απαντήσει, ενώ δεν έκρυψε την ενόχλησή του.

ΔΕΘ-Μητσοτάκης: Η ερώτηση για τον ΦΠΑ που δεν απαντήθηκε

Η ερώτηση, που δέχθηκε κατά τη συνέντευξη Τύπου στην 89η ΔΕΘ, ήταν η ακόλουθη: «Οι πολιτικοί σας αντίπαλοι υποστηρίζουν ότι είμαστε ένα βήμα, πλέον, από την παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επειδή αρνείστε να εφαρμόσετε ευρωπαϊκές οδηγίες, που δίνουν κατεύθυνση για μειωμένο ή ακόμα και μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε τρόφιμα, φάρμακα, καθώς και τη δυνατότητα σε μικρές επιχειρήσεις να πωλούν εμπορεύματα και υπηρεσίες, χωρίς να χρεώνουν ΦΠΑ. Σας ανησυχεί αυτή η εξέλιξη;».

«Δεν γνωρίζω το θέμα καν. Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω», είπε ο Πρωθυπουργός με την δημοσιογράφο να απαντά: «Έχει υποβληθεί και ερώτηση στο Κοινοβούλιο». «Να ενημερωθώ και θα σας απαντήσω», είπε ο Κ. Μητσοτάκης.

 

