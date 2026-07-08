Η «εξίσωση» των F-35, η ανάγνωση Μαξίμου για τις υποσχέσεις Τραμπ σε Ερντογάν και ο παράγοντας Νετανιάχου

Μπορεί στην Αθήνα να επικρατεί ψυχραιμία, αλλά είναι σαφές ότι οι «κεραίες» του Μεγάρου Μαξίμου είναι στραμμένες στο χθεσινό ραντεβού Ερντογάν – Τραμπ και ιδίως την υποσχετική του Αμερικανού Προέδρου για τα F-35 και την πρόθεση άρσης των κυρώσεων CAATSA.

Σε κάθε περίπτωση η χώρα μας εστιάζει στις θεσμικές διαδικασίες και τους νομικούς περιορισμούς που υφίστανται, παραπέμποντας κατ’ ουσίαν στους φραγμούς που μπορεί να βάλει το Κογκρέσο.

Το στίγμα της ελληνικής κυβέρνησης πιθανότατα να δώσει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δήλωσή του, προσερχόμενος στη σημερινή Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, αν και προτεραιότητα για τον ίδιο είναι η ανάδειξη της Ελλάδας ως ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου.

Η «γραμμή» Μαξίμου για τα F-35

Μία πρόγευση πάντως έχει δώσει ήδη από χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ και υπενθυμίζοντας την αλλαγή των ισορροπιών σε σχέση με το παρελθόν.

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«Το 2019 η Ελλάδα ήταν, όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, εκτός προγράμματος F-35 και εκτός προγράμματος αναβάθμισης F-16. Σήμερα που μιλάμε, 6,5 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35, με τη δυνατότητα προαίρεσης αυτά τα 20 να γίνουν άλλα 20, δηλαδή 40.

Τα πρώτα θα έρθουν Νοέμβριο του '29 και θα εγκατασταθούν στην Ανδραβίδα. Ως προς τα F-16, εκεί που ήμασταν εκτός προγράμματος αναβάθμισης, έχει γίνει αναβάθμιση ήδη σε 56 και το σύνολο θα είναι 83.

Σε νέα τεχνολογία Viper. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί η Ελλάδα ήταν απ' έξω, όχι στο μηδέν, στο μείον. Και τώρα και στα δύο έχει εξασφαλίσει και έχει χρονοδιάγραμμα και μάλιστα έχει παραλάβει και κάποια. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης με τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι φραγμοί του Κογκρέσου

Παράλληλα, στην Αθήνα γνωρίζουν καλά ότι το παράθυρο που άνοιξε ο Ντόναλντ Τραμπ για επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 συνιστά μια δύσκολη εξίσωση. Ο σκόπελος είναι το Κογκρέσο και οι ρωσικοί S-400 που διαθέτει ακόμα η Άγκυρα.

Η τροπολογία που εμπεριέχεται στο Νόμο περί Εθνικής Άμυνας του 2020 είναι γραμμένη αριστοτεχνικά και με μεγάλη σαφήνεια ως προς τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μπορούν να αρθούν οι περιορισμοί που έχει επιβάλλει το Κογκρέσο στην Τουρκία για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς.

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Τα εμπόδια έγιναν εμφανή αμέσως μετά τις κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών στην Άγκυρα. Αμερικανικά ΜΜΕ υπογραμμίζουν ότι η βούληση του Ντόναλντ Τραμπ να επανεξετάσει το θέμα επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 δεν ταυτίζεται με απόφαση η οποία δεν μπορεί να ληφθεί με μία μόνο πολιτική δήλωση.

Το ζήτημα των S-400 παραμένει ενεργό, ενώ οποιαδήποτε αλλαγή περνά υποχρεωτικά από το Κογκρέσο όπου οι αντιστάσεις εξακολουθούν να είναι ισχυρές.

Ενδεικτική είναι η δριμεία αντίδραση διακομματικής ομάδας 18 βουλευτών της Βουλής των Αντιπροσώπων που απέστειλε επιστολή στην ηγεσία του Κογκρέσου, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή τους στην πώληση F-35 στην Τουρκία και ζητώντας να μην προχωρήσει όσο παραμένουν σε επιχειρησιακή λειτουργία οι S-400. Ο, δε, ελληνοαμερικανός βουλευτής Κρις Πάπας εμφανίστηκε απόλυτα κατηγορηματικός γράφοντας δημόσια: «Absolutely no F-35s to Turkey».

Ως προς τη λύση που εξετάζεται για μεταφορά των S-400 στη Συρία, οι νομοθέτες του Κογκρέσου δεν φαίνονται διατεθειμένοι να την αποδεχτούν, καθώς θεωρούν ότι η Συρία ελέγχεται στρατιωτικά από την Τουρκία.

Ο παράγοντας Νετανιάχου

Στην εξίσωση μπαίνει και η σφοδρή αντίδραση του έτερου στενού φίλου του Αμερικανού Προέδρου Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του «Μπίμπι» όπως τον αποκαλεί ενίοτε, που πνέει τα μένεα και, όπως αποκάλυψε, μετέφερε προσωπικά στον Ντόναλντ Τραμπ το κατηγορηματικό του «όχι» σε αυτή την προοπτική, προειδοποιώντας ότι «θα κατέστρεφε την ισορροπία ισχύος στη Μέση Ανατολή».

«Αντιτίθεμαι στην πώληση. Η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα, κατέχει τη μισή Κύπρο, θέλει να καταστρέψει τη χώρα μου», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ σε έκτακτη συνέντευξή του στο CNN, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία «καθεστώς μολυσμένο από ισλαμιστές».

Για τον κατευνασμό του μάλιστα μεταβαίνει εσπευσμένα στο Ισραήλ ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ.