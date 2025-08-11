Η Ευρωπαία εισαγγελέας για Τέμπη: «Θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί, η Ελλάδα πήρε εκατομμύρια»

Καταπέλτης στάθηκε η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, περιβόητη πλέον στο ελληνικό γίγνεσθαι, καθώς επιδιώκει τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών, για τις οποίες υπάρχουν καταιγιστικές ενδείξεις πολιτικής εμπλοκής και διαφθοράς.

Η κα Κοβέσι μίλησε σχετικά σε πρόσφατη συνέντευξή της στο γερμανικό ARD, για τη διαφθορά στην Ευρωπαίκή Ένωση, σημειώνοντας για τη χώρα μας:

«Πόσες ακόμη τραγωδίες θα χρειαστούν πριν συνειδητοποιήσουμε επιτέλους ότι το οικονομικό έγκλημα δεν είναι ασήμαντο ζήτημα; Επειδή η διαφθορά μπορεί να είναι θανατηφόρα, όπως έχει βιώσει ξανά και ξανά, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας».

Κοβέσι για Τέμπη: «Η τραγωδία μπορούσε να έχει αποφευχθεί»

Στη συνέντευξή της η Ρουμάνα εισαγγελέας αναφέρθηκε και στο σιδηροδρομικό έγκλημα των Τεμπών, αφήνοντας αιχμές για κατασπατάληση κονδυλίων, λέγοντας:

«Οι έρευνές μας έδειξαν ότι η Ελλάδα έλαβε εκατομμύρια ευρώ από την ΕΕ για το σιδηροδρομικό της δίκτυο. Το σύστημα σήμανσης επρόκειτο να ανανεωθεί. Εάν το έργο είχε υλοποιηθεί εγκαίρως και με τον σωστό τρόπο, η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί».

Η Λάουρα Κοβέσι ηγείται μίας Αρχής με ιδιαίτερες αρμοδιότητες. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι μια ένωση 24 κρατών μελών που διερευνά από κοινού την απάτη στον τομέα των επιδοτήσεων και τα οικονομικά εγκλήματα σε διασυνοριακό επίπεδο.

Οι μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης της ΕΕ βρίσκονται στο γραφείο της, και φυσικά για αυτό ήγειρε θόρυβο με την ενασχόλησή της με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναφερόμενη εν γένει στην έκταση της διαφθοράς στα επιδοτούμενα προγράμματα της ΕΕ, είπε: «Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως μια καθαρή χώρα. Διαφθορά, απάτη επιδοτήσεων, απάτη ΦΠΑ, τελωνειακή απάτη: Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει κανένα από αυτά».

Πηγή: ARD (Tagesschau)