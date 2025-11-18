Η φωτογραφία που επιβεβαιώνει τον Τσίπρα και «αδειάζει» τον Λαφαζάνη για τη συνάντηση με τον Μεντβέντεφ

Αρκετό θόρυβο προκάλεσε τις προηγούμενες ημέρες, το απόσπασμα του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο αναφέρεται στη συνάντηση με τον Μεντβέντεφ, κατά την οποία οι πρώην συνεργάτες του, Παναγιώτης Λαφαζάνης, Κώστας Ήσυχος και Νάντια Βαλαβάνη, αποκαλούσαν τον τότε Ρώσο πρωθυπουργό Μεντβέντεφ «σύντροφο», και εκείνος τους κοιτούσε και γελούσε…

Μάλιστα, σε αυτό το απόσπασμα, τους αποκαλεί «γραφικές καρικατούρες».

Τόσο ο κ. Λαφαζάνης όσο και ο κ. Ήσυχος το διέψευσαν, λέγοντας πως ουδέποτε συναντήθηκαν με τον Μεντβέντεφ, ωστόσο η «Εφημερίδα των Συντακτών» δημοσιεύει μία φωτογραφία με την οποία επιβεβαιώνει τον κ. Τσίπρα.

Η συνάντηση με τον Μεντβέντεφ | Εφημερίδα Συντακτών

Το ρεπορτάζ της ΕφΣυν για τον Λαφαζάνη

«Η εφημερίδα όμως δεν μένει μόνο στη φωτογραφία. Εχει και ρεπορτάζ από το "ρεζιλίκι" της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Μόσχα. Και επικαλούμενη πηγές που συμμετείχαν στις συναντήσεις, γράφει ότι ο κ. Λαφαζάνης ήταν τελείως απροετοίμαστος για συνομιλίες και όταν πήρε τον λόγο, αντί να μιλήσει για τα ενεργειακά όπως έκανε ο Ρώσος ομόλογός του, μιλούσε για τη Σοβιετική Επανάσταση και τον Λένιν. Αλλα λόγια να αγαπιόμαστε.

Γράφει ακόμα, ότι όταν τον σύστησε με το όνομα του υπουργείου του ο Αλέξης Τσίπρας στον Πούτιν- Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ήταν ο βαρύγδουπος τίτλος - ο Πούτιν ενοχλημένος από τις ανοησίες που είχε ακούσει, τον πήρε στο ψιλό και σχολίασε: "Πω πω εξουσία. Εγώ ποτέ δεν θα αποκτήσω τόση".

Και επίσης ότι ο κ. Λαφαζάνης, σε όλες τις επαφές με τους Ρώσους μιλούσε για τη Σοβιετική Επανάσταση, προκαλώντας θυμηδία και γέλια από τους συνομιλητές του».

Τι είχε απαντήσει σχετικά ο Λαφαζάνης για τη συνάντηση

Στις διαρροές από το βιβλίο που εκδίδει ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Λαφαζάνης, κάνοντας λόγο για «χονδροειδή ψέματα».

Όπως τόνισε ο κ. Λαφαζάνης, «εγώ δεν έχω κάνει καμία συνάντηση με τον Μεντβέντεφ πόσο μάλλον με τον Ήσυχο και τη Βαλαβάνη», ανέφερε συγκεκριμένα στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7.

«Είναι αστεία πράγματα αυτά», τόνισε και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «Πρώτη φορά λέει ψέματα ο Αλέξης Τσίπρας; Για πιο κρίσιμα και σοβαρά θέματα είπε ψέματα για αυτό θα έλεγε αλήθεια;».

Βέβαια ο Παναγιώτης Λαφαζάνης εξέφρασε την επιφύλαξή του ότι αυτά όντως γράφονται στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, καθώς πρόκειται για διαρροές της εφημερίδας Documento.

«Από τον Αλέξη Τσίπρα τα περιμένω όλα πλέον. Βρίσκεται σε δεινή θέση. Θέλει να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα», είπε για τον πρώην πρωθυπουργό, σημειώνοντας επίσης ότι «έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιβάρυνση όλων μας».

Ο κ. Λαφαζάνης επιφυλάσσεται να απαντήσει σε όσα θα αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του για τον ίδιο αλλά και για τη χώρα.